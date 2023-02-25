هبوط سريع فى أسعار الدواجن بعد استيراد «البرازيلى»

شهدت بورصة أسعار الدواجن، اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظًا إثر الإعلان عن دخول الدواجن البرازيلية مصر، كما تراجعت أسعار الكتاكيت أيضًا.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن بورصة الدواجن شهدت حالة من الهبوط السريع لتصل أسعار الدواجن البيضاء "أرض مزرعة" إلى 65 جنيهًا بدلًا من 81 جنيهًا.

وأضاف "المنوفي"، أن السوق تشهد انخفاضًا حادًا في أسعار الكتاكيت ابتداء من اليوم 25 فبراير، لتصل سعرها إلى 11 جنيهًا، بعد وصول الواحد منها إلى 30 جنيهًا.

طرح دواجن مجمدة

وأفاد بأنه تم طرح أنواع دجاج مجمدة بأسعار أقل للمستهلك، ما أحدث حالة من الهدوء في السوق المحلية المصرية، ويتم انخفاض أسعار الدواجن بشكل عام خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وصل إلى 150 جنيهًا تقريبًا، وهو رقم مبالغ فيه وبالتالي ستسهم السوق الجديدة في انخفاض الأسعار وإحداث حالة من التوازن.