تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري الأبطال وموعد المباراة، هو ما يشغل اهتمام جماهير الاهلي، في ظل قوة المباراة المنتظرة للمارد الأحمر القادمة، وكونها تحدد بشكل كبير شكل المنافسة بالمجموعة الثانية.

وخسر الأهلي في مباراته الأولى في دور المجموعات أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية بدور المجموعات، ويواجه الأهلي القطن الكاميروني يوم 3 مارس القادم في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى بدور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره صن داونز في التاسعة من مساء السبت القادم 25ـ2ـ2023، على ستاد الأهلي والسلام في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، والتي يحمل الأهلي العدد القياسي في مرات الفوز بلقبها، حيث فاز الأهلي بالبطولة 10 مرات من قبل، ووصل للمباراة النهائية في النسخة الأخيرة وخسرها لحساب الوداد المغربي في المباراة النهائية بكازابلانكا.

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبوتس المباراة لكونها الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط، عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق على محمد على.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري الأبطال

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء تغييرات على تشكيل المارد الأحمر الذي فاز على اسوان بثلاثية نظيفة فى مباراة الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري الممتاز، بعودة محمد هاني وعلى معلول لخط الدفاع على حساب خالد عبد الفتاح ومحمد أشرف، وحمدي فتحي لوسط الملعب بدلا من مروان عطية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

محمد الشناوي في حراسة المرمى

على معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني في الدفاع

حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشه في وسط الملعب

الشحات وعبدالقادر ومحمود كهربا في الهجوم

واستعبد الجهاز الفني كلًا من عمرو السولية وبرونو سافيو ومحمد فخري وشادي حسين وأحمد نبيل كوكا وأيمن أشرف ورامي ربيعة بسبب الاصابة وأخرى فنية.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة صن داونز

صن داونز الجنوب افريقيا برصيد 6 نقاط من مباراتين الهلال السوداني برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات الأهلي المصري برصيد 0 نقطة من مباراة واحدة القطن الكاميروني برصيد 0 نقطة من مباراتين

ويعتبر فريق صن داونز واحد 3 فرق لم تخسر حتى الآن في دور المجموعات رفقة الترجي التونسي في المجموعة الرابعة والرجاء المغربي في المجموعة الثالثة، وحقق كل منهم الفوز في الجولتين الأولي والثانية.