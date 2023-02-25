3 عوامل تصعب مهمة الأهلى مباراته المرتقبة أمام صن داونز

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مباراته المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد "الأهلي وي السلام".

وعلى الرغم أنه لا بديل بالنسبة للمارد الأحمر سوى الفوز خاصةً بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الهلال السوداني بهدف، إلا أن هناك عدة عوامل تصعب مهمة الأهلي في لقاء اليوم.

ونستعرض أبرز العوامل التي تهدد الأهلي في مواجهته الصعبة ضد الفريق الجنوب أفريقي.

فوز الهلال على القطن

تعقدت مهمة الأهلي بعد انتصار الهلال السوداني على القطن الكاميروني بهدفين لهدف، بعد أن كان متأخرًا بهدف في الشوط الأول.

الانتصار الثاني على التوالي للفريق السوداني، زاد من الضغط على الأهلي الذي لا بديل أمامه سوى الفوز على صن داونز ليدخل في أجواء المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل من المجموعة.



نتائج مواجهات الأهلي وصن داونز

نتائج المباريات التي تقام بين الفريقين، ستصعب مهمة المارد الأحمر خاصةً أن صن داونز انتصر على الأهلي في آخر مباراتين بينهما في القاهرة وجنوب أفريقيا.

فضلا عن قوة الفريق الجنوب أفريقي من الناحية الهجومية، والتي ظهرت في لقاءات الفريقين سواء في القاهرة أو في جوهانسبرج.

وخلال 6 لقاءات خاضها الأهلي أمام صن داونز في جوهانسبرج لم يحقق أي انتصار واكتفى بالتعادل في 4 مباريات والخسارة في مباراتين.

الخوف من شبح الخروج المبكر

خوف لاعبي الأهلي من شبح الخروج خاصةً بعد الهزيمة الأسبوع الماضي أمام الهلال السوداني، سيزيد من الرهبة والضغط على لاعبي المارد الأحمر.

وهذا الأمر سيجعل الأهلي يلعب بحذر بعض الشيء خوفًا من استقبال هدف يعقد الأمور في النهاية.

