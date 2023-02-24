أخبار الظهيرة| الأهلي يخوض آخر مران استعدادا لصنداونز والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

الأهلى يخوض مرانه الأخير اليوم قبل مواجهة صن داونز.. كولر يحدد ملامح التشكيل

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة صن داونز غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقي على استاد السلام.

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«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية بالمحافظات.. وتحذير من تخفيف الملابس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، اليوم الجمعة، على مستوى القاهرة والمحافظات.

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92 فردًا وكيانًا قانونيًا.. بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا

في الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، توسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا.

وكشفت وزارة الخارجية البريطانية، عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

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الحكومة تنفى إلغاء الدعم على جميع الوحدات السكنية بـ«سكن كل المصريين» لمنخفضى الدخل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر.

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ضبط متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسرقة في باب الشعرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث.

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