الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الأهلي يخوض آخر مران استعدادا لصنداونز والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

الأهلى يخوض مرانه الأخير اليوم قبل مواجهة صن داونز.. كولر يحدد ملامح التشكيل

مران الأهلي

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة صن داونز غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقي على استاد السلام.

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«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية بالمحافظات.. وتحذير من تخفيف الملابس

الارصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، اليوم الجمعة، على مستوى القاهرة والمحافظات.

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92 فردًا وكيانًا قانونيًا.. بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا

للحرب الروسية الأوكرانية

في الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، توسيع قائمة عقوباتها ضد روسيا.

وكشفت وزارة الخارجية البريطانية، عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

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الحكومة تنفى إلغاء الدعم على جميع الوحدات السكنية بـ«سكن كل المصريين» لمنخفضى الدخل

الاسكان الاجتماعى

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر.

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ضبط متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسرقة في باب الشعرية

المتهمين

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية  لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث.

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بريطانيا روسيا الحكومة الوحدات السكنية بتكوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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