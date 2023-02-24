الأهلى يخوض مرانه الأخير اليوم قبل مواجهة صن داونز.. كولر يحدد ملامح التشكيل

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة صن داونز غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقي على استاد السلام.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس، وتشهد استمرار غياب أيمن أشرف لوجهة نظر فنية وبرونو سافيو لعدم اكتمال شفائه والتونسي محمد الضاوي كريستو؛ لانضمامه لمعسكر منتخب بلاده في امم إفريقيا للشباب تحت 20 عاماً.

ويحدد السويسري ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز خاصة بعد اكتمال شفاء عمرو السولية وجاهزية كهربا وحسين الشحات بعد شكواهم في لقاء أسوان، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وعقد كولر جلسة خاصة مع اللاعبين أكد لهم أن مباراة صن داونز صعبة، وعنق الزجاجة للعودة إلى المنافسة في البطولة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين نسيان مباراة الهلال السوداني، والتركيز فقط في لقاء صن دوانز خاصة أنها بطولة خاصةً بين الفريقين.

وشدد كولر على لاعبي الأهلي بضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية طوال اللقاء، وعدم الوقوع في أي أخطاء لا سيما التي تكررت في المواجهات الأخيرة.

من ناحية أخرى، يعقد مارسيل كولر المدير الفني وكابتن الفريق مؤتمراً صحفياً قبل المران للحديث عن اللقاء وفقا لوائح الكاف، والرد على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة.

كما يحضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري الإجتماع الفني قبل المباراة للاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب وكذلك اختيار الزي الرسمي للفريقين والسماح لوسائل الإعلام، بحضور جزء من المران لمدة 15 دقيقة من المران الأخير.

كان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الماضية بالدوري.