الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية بالمحافظات.. وتحذير من تخفيف الملابس

الارصاد
الارصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، اليوم الجمعة، على مستوى القاهرة والمحافظات.

وقالت «غانم» إن البلاد في هذه الفترة تشهد تحسنًا واستقرارًا في الأحوال الجوية على جميع المحافظات، وأن درجات الحرارة تعتبر فى معدلاتها الطبيعية، لافتة إلى أن درجة الحرارة تتراوح بين 20 لـ 21 درجة، في فترة النهار.

وكشفت ضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن كل المحافظات ستشعر بتحسن الطقس، وستصل درجات الحرارة في شمال الصعيد اليوم إلى 25 و 26 خلال فترة النهار، ولكنها ستنخفض أثناء الليل.

وأشارت إلى أن هناك فارق كبير بين درجة الحرارة في النهار والليل، قد تصل لـ 10 درجات فارق، ولكن على الجميع توخي الحذر وعدم تخفيف الملابس، محذرة من الشبورة التي تتسبب في انخفاض الرؤية في ساعات الصبح.

وعن فرص سقوط الأمطار، أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أن فرص سقوط الأمطار اليوم ستكون خفيفة على السواحل الشمالية، وأن تلك الأجواء مستقرة ليوم الأحد، ولكن من يوم الأحد سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة. 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.

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