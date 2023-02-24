الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى إلغاء الدعم على جميع الوحدات السكنية بـ«سكن كل المصريين» لمنخفضى الدخل

الاسكان الاجتماعى
الاسكان الاجتماعى

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر.

وأكد استمرار الحكومة في تقديم الدعم على الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، مُوضحًا أن موافقة مجلس الوزراء بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، تخص عددًا معينًا من الوحدات السكنية التي سيتم طرحها ضمن إعلان مستقبلي في عدد من المدن وهي (القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بنى سويف، والعصلوجي بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة)، وهذه الوحدات تم حصرها من متبقيات الإعلانات التي تم طرحها سابقاً للمواطنين فقط، مُناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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