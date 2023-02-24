الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السورى لنظيره الفلسطينى: نقدر موقفكم فى كارثة الزلزال المدمر

محمود عباس
محمود عباس

 تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، برقية من نظيره السورى بشار الأسد، شكره فيها على تعزيته بضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا.

وجاء في برقية الأسد: "باسمي وباسم الجمهورية العربية السورية حكومة وشعبا أتقدم إليكم بجزيل الشكر على خالص تعازيكم بضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له سوريا في السادس من شهر فبراير".


وقال: "إن الشعب السوري يقدر موقف فلسطين التي أظهرت حسا إنسانيا وأخلاقيا عاليا، وبادرت إلى الوقوف إلى جانبه في محنته"، متمنيا أن يجنب الله فلسطين كل مكروه أو أذى. 

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