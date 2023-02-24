الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون يطالب سوناك بدعم أوكرانيا بالدبابات والطائرات للانتصار على الروس

جونسون
جونسون

حث رئيس الوزراء البريطانى السابق بوريس جونسون، رئيس الوزراء الحالى ريشى سوناك على دعم أوكرانيا بمقاتلات تايفون والدبابات للانتصار فى الحرب على روسيا.

وقال -في الذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا- إن "عام 2023 يجب أن يكون عام النصر لأوكرانيا،" وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


وقال جونسون: "لا يوجد سبب يمنعنا من إعطاء أوكرانيا طائرات تايفون وإذا احتجنا إلى تدريبهم على استخدامها، فلنفعل ذلك".


وحذر: "هذه لحظة حاسمة للقرن الحادي والعشرين. إذا سمحنا لبوتين بالانتصار، فسوف ترسل إشارة حول العالم مفادها أنه يمكن تغيير حدود الدول بالقوة".


وأضاف رئيس الوزراء السابق إنه "إذا كان بوتين قادرًا على تحقيق نصر" فإنه سيترك الأجزاء الأخرى من "الإمبراطورية الروسية السابقة" مكشوفة بما في ذلك مولدوفا ودول البلطيق وبولندا.

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وائل لطفي

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