مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 24-2-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لذا يحرص المسلمون على أدائها خمس مرات يوميًا، وفي إطار حرص الدستور على تقديم بعض الخدمات لقرائها تعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 24-2-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر : 05:02 ص

الشروق : 06:29 ص

أذان الظهر : 12:09 م

أذان العصر : 03:23 م

أذان المغرب : 05:49 م

أذان العشاء : 07:06 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر : 05:07 ص

الشروق : 06:35 صباحًا

أذان الظهر : 12:14 م

أذان العصر : 03:27 م

أذان المغرب : 05:53 م

أذان العشاء : 07:12 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر 4:58 صباحاً

أذان الظهر 12:04 م

أذان العصر 3:18 م

أذان المغرب 5:44 م

أذان العشاء 7:02 م

مواقيت الصلاة في العريش

أذان الفجر : 04:54 ص

أذان الشروق : 06:21 ص

أذان الظهر : 12:00 م

أذان العصر : 03:13 م

أذان المغرب : 05:40 م

أذان العشاء : 06:58 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 4:49 صباحًا

أذان الظهر 11:56 م

أذان العصر 3:12 م

أذان المغرب 5:39 م

أذان العشاء 6:55 م

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر : 04:54 ص

أذان الشروق : 06:17 ص

أذان الظهر : 12:02 م

أذان العصر : 03:20 م

أذان المغرب : 05:47 م

أذان العشاء : 07:01 م.

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