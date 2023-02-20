يبحث قطاع عريض من المواطنين المستفيدين من المعاشات عن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023، عبر المحرك “جوجل”، ويتخطى عددهم حوالي 10.5 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، في كل شهر عن ميعاد الصرف لللمعاشات في مصر.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير عن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023.

8 أيام فقط ستفصلنا عن شهر مارس القادم، حيث ستبدأ صرف معاشات مارس 2023 بشكل رسمي في يوم الأربعاء الموافق يوم 1 مارس 2023، طبقا لقرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، ويكون مع الأخذ في الإعتبار أن تكون معاشات شهر مارس 2023 سوف يتم صرفها مضاف إليها قيمة الزيادة الاستثنائية 300 جنيه، والتي سيتم تنفيذها طبقا لـ قرارات الحماية الاجتماعية والتي كان قد أعلن عنها سابقا، من خلال الدكتور مصطفى مدبولي، بصفنه رئيس الوزراء.

رابط الاستعلام عن معاشات مارس 2023

وللتسهيل على جميع المواطنين على معرفة كل تفاصيل صرف المعاشات، قد أتاحت الهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي لكافة أصحاب المعاشات رابط الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2023، عبر الرقم القومي بالضغط (من هنا.

موعد الزيادة الجديدة في المعاشات 2023

يبحث أصحاب المعاشات بشكل شبه يومي عن موعد زيادة المعاشات الجديدة في العام الجارى 2023، ومن المقرر أن تتم زيادة المعاشات الجديدة في مطلع يوليو المقبل 2023. يأتى ذلك لما ينص عليه قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، كما تنص المادة رقم 35 على أن صرف زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

ما هو جدول مواعيد صرف معاشات مارس 2023؟