رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023
يبحث قطاع عريض من المواطنين المستفيدين من المعاشات عن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023، عبر المحرك “جوجل”، ويتخطى عددهم حوالي 10.5 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، في كل شهر عن ميعاد الصرف لللمعاشات في مصر.
الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023
وتنشر “الدستور” في هذا التقرير عن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023.
8 أيام فقط ستفصلنا عن شهر مارس القادم، حيث ستبدأ صرف معاشات مارس 2023 بشكل رسمي في يوم الأربعاء الموافق يوم 1 مارس 2023، طبقا لقرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، ويكون مع الأخذ في الإعتبار أن تكون معاشات شهر مارس 2023 سوف يتم صرفها مضاف إليها قيمة الزيادة الاستثنائية 300 جنيه، والتي سيتم تنفيذها طبقا لـ قرارات الحماية الاجتماعية والتي كان قد أعلن عنها سابقا، من خلال الدكتور مصطفى مدبولي، بصفنه رئيس الوزراء.
رابط الاستعلام عن معاشات مارس 2023
وللتسهيل على جميع المواطنين على معرفة كل تفاصيل صرف المعاشات، قد أتاحت الهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي لكافة أصحاب المعاشات رابط الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2023، عبر الرقم القومي بالضغط (من هنا.
موعد الزيادة الجديدة في المعاشات 2023
يبحث أصحاب المعاشات بشكل شبه يومي عن موعد زيادة المعاشات الجديدة في العام الجارى 2023، ومن المقرر أن تتم زيادة المعاشات الجديدة في مطلع يوليو المقبل 2023. يأتى ذلك لما ينص عليه قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، كما تنص المادة رقم 35 على أن صرف زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.
ما هو جدول مواعيد صرف معاشات مارس 2023؟
- يبدأ اليوم الأول واليوم الثانى الأربعاء واليوم الثالث الخميس في صرف جميع معاشات شهر مارس لعام 2023 لـ اصحاب المعاش اللذين سيحصلون على معاش من مبلغ 1300 جنيه.
- يأتى يوم 5 مارس و6 مارس في صرف معاشات شهر مارس 2023 لـ اصحاب المعاش اللذين يحصلون على معاش أكثر من 1300 وأقل من قيمة 2300 جنيه.
- يوم 7 مارس و8 مارس صرف معاشات في شهر مارس 2023 لـ أصحاب المعاش أكثر من مبلغ 2300 جنيه.