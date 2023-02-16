الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد قبض معاشات شهر مارس 2023 في مصر.. تفاصيل

موعد قبض معاشات شهر
موعد قبض معاشات شهر مارس 2023

موعد قبض معاشات شهر مارس 2023 في مصر، من أكثر الموضوعات بحثاً علي محرك البحث العالمي «جوجل»، بالتزامن مع مرور منتصف شهر فبراير 2023، حيث يبحث الكثير من أصحاب المعاشات، والذى يتخطى عددهم 10.5 مليون مواطن في جميع  محافظات جمهورية مصر العربية.

موعد قبض معاشات شهر مارس 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات، يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، ومن المقرر أن تصرف معاشات شهر مارس 2023 بالزيادة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه التي جاءت ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في وقت لاحق.

 

شرائح صرف معاشات مارس2023

الشريحة الأولي: صاحب معاش أقل من 1300 جنيه، يومي 1 و2 مارس المقبل.
الشريحة الثانية: صاحب معاش أكثر من 1300 وأقل من 2300 جنيه يومي 5 و6 مارس المقبل.
الشريحة الثالثة: صاحب معاش أكثر من 2300 جنيه، يومي 7 و8 مارس المقبل.

أماكن صرف معاشات فبراير 2023

تسهيلاً على المواطنين قبض معاشات شهر مارس 2023، وهناك العديد من الأماكن التي يتم من خلالها صرف المعاشات بسهولة ومنها:

أولا: قبض معاشات شهر مارس من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
ثانياً: صرف المعاشات لشهر مارس من خلال منافذ مكاتب البريد المصري.
ثالثاً: قبض معاش شهر مارس من خلال منافذ فوري، وكارت ميزة.
رابعاً: صرف معاش مارس المقبل من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة، بنك ناصر الاجتماعي.

زيادة المعاشات الجديدة في مارس 2023

اولا- أصحاب المعاشات 1000 جنيه يصل إلى 1300 جنيه
ثانياً- أصحاب المعاشات 2000 جنيه، يصل إلى 2300 جنيه.
ثالثاً- أصحاب المعاشات 3200 جنيه، يصل إلى 3500 جنيه.
رابعاً- أصحاب المعاشات 4000 جنيه، يصل إلى 4300 جنيه.
خامساً- أصحاب المعاشات 5000 جنيه يصل إلى 5300 جنيه.
سادساً- أصحاب معاشات تبلغ 6000 جنيه يصل إلى 6300 جنيه.

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