بالزيادة الجديدة.. جدول صرف معاشات شهر مارس 2022

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استعداداتها لصرف معاشات شهر أبريل، والذي سيبدأ الجمعة المقبلة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم الصرف من منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمن يحمل كارت ميزة.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم الصرف بالزيادة الجديدة 13%، بحد أدني 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

الاستعلام عن الرقم التأميني

أما عن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني، أوضحت الهيئة أنه يتم من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي، واختيار الاستعلام عن الرقم التأميني، ثم الضغط على بدء الخدمة، بالإضافة إلى إدخال كافة البيانات الشخصية، وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، على أن يتم إدخال الاسم الأول للأم، و النقر على أيقونة «أنا لست روبوت»، ثم الضغط على إرسال الطلب، والخطوط الأخيرة إظهار بيانات الخاصة بالرقم التأميني.

عدد منافذ صرف المعاشات

وعن منافذ الصرف، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عددها على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفًا و27 منفذًا حتى مارس الجاري.

وأضافت الوزارة أن عدد المؤمن عليهم بلغ حوالي 14 مليونا و75 ألفا و856 شخص حتى مارس الجاري، مقارنة بحوالي 14 مليونًا و36 ألفا حتى فبراير الماضي، وبلغ عدد أصحاب المعاشات 10 ملايين و 748 مستفيد مقارنة بـ10 ملايين و670 ألفًا، فى فبراير الماضي.

تكلفة الزيادة الجديدة للمعاشات

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا للزيادة الجديدة، فتبلغ التكلفة السنوية لها 38.4 مليار جنيه، اما قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 فتصل إلى 321.5 مليار جنيه.

وأضافت أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة، اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.