الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 24-2-2023

أدعية الفجر
أدعية الفجر

يهتم المسلمون بترديد دعاء و أذكار الصباح والفجر خاصة في يوم الجمعة أحد الأيام المباركة لدى المسلمين، وحسب السنة النبوية هناك ساعة يوم الجمعة مستجابة الدعاء، لذا يزداد البحث عن دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 24-2-2023.

دعاء الجمعة 

دعاء الجمعة: قال العلماء إنَّ في نهار الجمعة ساعة مُستجابة؛ ولذا حريٌّ بالمسلم أن يتحرّى هذا الوقت، وقد جاء في الحديث أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ذكَر يومَ الجمعةِ فقال: (فيه ساعةٌ لا يُوافِقُها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يُصلِّي يسأل اللهَ شيئًا إلا أعطاه إيَّاه ، وأشار رسولُ اللهِ بيدِه يُقَلِّلُها).﻿

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قراءة سورة الكهف: إذ قال رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ ، أضاء له من النورِ ما بين الجمُعتَينِ).

الإكثار من الصلاة على الرسول عليه السلام: إذ قال رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (إنَّ من أفضلِ أيَّامِكُم يومَ الجمعةِ فيهِ خُلِقَ آدمُ وفيهِ قُبِضَ وفيهِ النَّفخةُ وفيهِ الصَّعقةُ فأكْثِروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ فإنَّ صلاتَكُم معروضةٌ عليَّ).

أدعية الفجر 

«اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لكَ الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى».

﻿«اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب.. اللهم إنّا نسألك فرجًا للمهمومين، وراحةً للمكروبين، وأن تصرف عنهم الأذى، وأن تُريح عقولهم، وتُسعد قلوبهم، وتشرح صدورهم.. اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا».

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دعاء دعاء الجمعة أذكار الصباح السنة النبوية يوم الجمعة

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