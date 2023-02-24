أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 24-2-2023

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 77 جنيهًا في البورصة وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

وسجلت أسعار الفراخ تراجعا منذ عدة أيام بعد أن تجاوزت مستوى 80 جنيهًا لعدة أسابيع متأثرة بارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الأعلاف، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 24-2-2023

أسعار الفراخ اليوم

تراجع سعر الفراخ البيضاء إلى 77 جنيهًا في بورصة الدواجن.

سعر الدواجن الساسو 93 جنيها في بورصة الدواجن.

سعر الدواجن البلدي 98 جنيهًا في بورصة الدواجن.

سعر الدواجن الأمهات 70 جنيهًا وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.



أسعار الكتاكيت اليوم

• كتكوت أبيض 33 جنيها.

• كتكوت ساسو 15 جنيها.

• كتكوت ساسو بيور 16 جنيها.

• كتكوت بلدي 6.50 جنيه.

• كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 19 و19.25 جنيه.

• سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 29.50 و29.75 جنيه.

• سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 31.50 و31.75 جنيه.

• سعر كيلو البط الفرنساوي بين 69 و70 جنيها.

• سعر كيلو البط المسكوفى بين 89 و90 جنيها.

• سعر كيلو البط المولارد بين 77 و78 جنيها.

• شركة نيوجين 32 جنيهًا

• شركة الوطنية 33 جنيهًا.

• شركة صيصان مصر 29.25 جنيه.

• شركة القاهرة للدواجن 29 جنيها.

• شركة الفيروز 29.5 جنيه.

• شركة العناني 28 جنيه.

• شركة رواد النيل 23 جنيهًا.

• شركة الوادي 28 جنيها.

• شركة المصرية الهولندية 23 جنيها.



سعر كرتونة البيض

• سعر البيض الأبيض 112 جنيهًا في المزرعة.

• سعر البيض الأحمر 115 جنيها في المزرعة .

• سعر البيض البلدي 114 جنيهًا في المزرعة.

اقرأ أيضا:

مساعد وزيرة التضامن: 11مليون مواطن يستفيد من منظومة المعاشات الاجتماعية

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023