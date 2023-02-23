الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

اقتصاد

ثروت الزيني: تسعير الذرة الصفراء والفول الصويا يساهم في حل أزمة الأعلاف

ثروت الزيني
ثروت الزيني

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن قرار تسعير الذرة الصفراء والفول الصويا من القرارت المهمة والمشجعة من الدولة للفلاح؛ لزيادة إنتاج مدخلات الإنتاج، والتي يتم استيرادها، مشيراً إلى أن الدولة تشجع على إنتاج الذرة الصفراء وفول الصويا، وذلك للمساعدة فى إنتاج الأعلاف حتى يتم خفض أسعار الدواجن، وذلك من خلال تسعير تلك المحاصيل.

وأوضح “الزيني” في تصريحات لـ"الدستور" أن الدولة قامت باستيراد الدواجن خلال الفترة الحالية نتيجة إلى أنها فترة مواسم “شهر رمضان المبارك” متوقعا أن تكون تلك الفترة مؤقتة، حيث إن الإنتاج المحلي من الدواجن سوف يزيد مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الخطوة العاجلة الآن هي توفير الخامات، وذلك لعودة الإنتاج والمربين مرة أخرى للإنتاج من خلال توفير الدولة للذرة وفول الصويا.

وأشار ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن استيراد الدواجن المجمدة من الخارج هو قرار سلبي، ولكن نتيجة تداعيات نقص الخامات والأعلاف على مدى الأسبايع والشهور الماضية، والذي أدى إلى خروج عدد كبير من المربيين والمنتجين، والذين قاموا بغلق مزارعهم، وهذا كان سببا في تقليل الإنتاج والعرض، مما جعل الدولة تضطر إلى استيراد الفراخ المجمدة من الخارج، حيث إن 45% من المربين خرجوا من سوق الدواجن المصرية ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار الدواجن.

وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، دعم محصول الذرة الشامية البيضاء بـ9 آلاف جنيه للطن، و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، و18 ألف جنيه لطن فول الصويا، و15 ألف جنيه لعباد الشمس.

وأوضح «مدبولي»، أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أنه في سبيل دعم الفلاح المصري لحزمة المحاصيل الاستراتيجية، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة في ذلك اليوم.

الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الذرة الصفراء والفول الصويا وفول الصويا أستيراد الدواجن المجمدة

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وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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