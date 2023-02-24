الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-2-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد و سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم على التراجع الذي سجلته منذ عدة أيام .

 

وكانت شركات الحديد قد رفعت سعرها مرتان خلال العام الجاري بعد أن اتجه البنك المركزي الى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتجاوز سعر الدولار ٣٠ جنيه مصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-2-2023 .


سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

• سعر الحديد من شركة عز 28300 جنيه للطن، بعد أن رفعت الشركة أسعارها في يناير الماضي وخلال فبراير الجاري مع ارتفاع سعر الدولار .

• سعر الحديد من شركة المصريين 28300 جنيه.

أسعار النفط تصعد وتنهي 6 أيام من الخسائر بشأن مخاوف رفع سعر الفائدة

تقارير دولية تسلط الضوء على توجه عالمي لتثبيت سعر الفائدة

• سعر حديد المراكبي 27000 جنيه.

• سعر حديد بشاي 28500 جنيه.

• الحديد من شركة العتال 27500 جنيه.

• سعر حديد مصر ستيل 27000 جنيه.

• الحديد من شركة سرحان 26500 جنيه.

• حديد عطية 27500 جنيه .

• حديد المعادي اليوم 27000 جنيه.

• حديد العشري 27000 جنيه.


سعر الأسمنت اليوم 
• اسمنت السويدي 1,990 جنيه
• اسمنت وادي النيل 1,850 جنيه
• اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيه.
• اسمنت حلوان 1,890 جنيه

• اسمنت النصر 1,910 جنيه
• اسمنت المخصوص 1,905 جنيه
• اسمنت العسكري 1,840 جنيه
• أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه
• اسمنت السهم 1,850 جنيه
• أسمنت المسلة 1,895 جنيه
• أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيه . 
•اقرأ أيضا:

مساعد وزيرة التضامن: 11مليون مواطن يستفيد من منظومة المعاشات الاجتماعية

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023

txt

تامر أمين: «سعر الضمان» الحل الأمثل لأزمات الفلاح المصرى

الحديد الدولار مواد البناء الاسمنت الجنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-2-2023

إتاحة 230 فرصة عمل للشباب منهم 30 لذوى الهمم فى أسوان

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 24 فبراير 2023

رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال مشروع تطوير الواحة (صور)

أستاذ بمدرسة الاستشراق: سيناريو وحيد لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 24-2-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى