أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-2-2023

استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد و سعر الأسمنت خلال تعاملات اليوم على التراجع الذي سجلته منذ عدة أيام .

وكانت شركات الحديد قد رفعت سعرها مرتان خلال العام الجاري بعد أن اتجه البنك المركزي الى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتجاوز سعر الدولار ٣٠ جنيه مصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 24-2-2023 .



سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

• سعر الحديد من شركة عز 28300 جنيه للطن، بعد أن رفعت الشركة أسعارها في يناير الماضي وخلال فبراير الجاري مع ارتفاع سعر الدولار .

• سعر الحديد من شركة المصريين 28300 جنيه.

• سعر حديد المراكبي 27000 جنيه.

• سعر حديد بشاي 28500 جنيه.

• الحديد من شركة العتال 27500 جنيه.

• سعر حديد مصر ستيل 27000 جنيه.

• الحديد من شركة سرحان 26500 جنيه.

• حديد عطية 27500 جنيه .

• حديد المعادي اليوم 27000 جنيه.

• حديد العشري 27000 جنيه.



سعر الأسمنت اليوم

• اسمنت السويدي 1,990 جنيه

• اسمنت وادي النيل 1,850 جنيه

• اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيه.

• اسمنت حلوان 1,890 جنيه

• اسمنت النصر 1,910 جنيه

• اسمنت المخصوص 1,905 جنيه

• اسمنت العسكري 1,840 جنيه

• أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه

• اسمنت السهم 1,850 جنيه

• أسمنت المسلة 1,895 جنيه

• أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيه .

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