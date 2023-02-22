تقارير دولية تسلط الضوء على توجه عالمي لتثبيت سعر الفائدة

سلطت تقارير دولية الأضواء هذا الأسبوع على تصريحات العديد من مسؤولي البنوك المركزية.

وأعاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لمدة أطول، بينما صرح أعضاء البنك المركزي الأوروبي أن رفع سعر الفائدة الشهر المقبل سيكون بمقدار 50 نقطة أساس مرة اخرى. وأشار اثنان من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي - الذين يميلون إلى تشديد السياسة النقدية – إلى دعمهم لرفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، مضيفين أن تغيير البنك لمساره التشديدي نحو زيادات أصغر بسعر الفائدة هو أمر غير مؤكد. وعلى صعيد البيانات، ارتفع كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في عامين، مما يمهد الطريق أمام رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة. وكنتيجة لذلك، حققت عوائد سندات الخزانة والدولار ارتفاعاً، بينما انخفضت معظم الأسهم الأمريكية. وعلى الرغم من نبرة أعضاء البنك المركزي الأوروبي التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، حقق اليورو والأسهم الأوروبية مكاسب، حيث عززت البيانات الاقتصادية الإيجابية وانخفاض أسعار الوقود النظرة المستقبلية للمنطقة. وانخفضت أسعار النفط على مدار الأسبوع، مع تزايد احتمالية تباطؤ اقتصاد الأسواق المتقدمة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة، خاصة السندات قصيرة الأجل في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، مما دفع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى الإدلاء بتصريحات تميل نحو تشديد السياسة النقدية.

وصعدت عوائد السندات قصيرة الأجل - الأكثر تأثرًا بسعر الفائدة - إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2022 مع ارتفاع بيانات التضخم بالولايات المتحدة في شهر يناير، ما يسلط الضوء بشكل أكبر على استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع الأمل في تباطؤ التضخم.

وفي الوقت نفسه، سجلت بيانات مبيعات التجزئة أعلى مستوى لها في عامين، مما يؤكد بشكل أكبر صلابة المستهلك بالولايات المتحدة، ويدعم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة.

وكنتيجة لارتفاع معدل التضخم ومعدل الاستهلاك بشكل مفاجئ، أعاد العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن معدل الفائدة قد يحتاج إلى إبقائه مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا، مع إشارة بعض أعضاء الفيدرالي الذين يميلون تجاه تشديد السياسة النقدية إلى دعمهم لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم. وارتفع تسعير السوق لمسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، حيث يتوقع المتداولون أن يظل سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي فوق مستوى 5% طوال معظم العام.