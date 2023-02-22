تامر أمين: «سعر الضمان» الحل الأمثل لأزمات الفلاح المصرى

قال الإعلامي تامر أمين، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات وليس قطاع الزراعة فقط، معبراً: "ماينفعش مصر إلى قامت عليها الحضارة الزراعية يكون عندها مشكلة في الزراعة، والفلاح يكون بيعاني فيها، لو عندنا اكتفاء ذاتي مش هيكون عندنا أزمة في ارتفاع سعر الدولار".

معاناة الفلاح المصري

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الفلاح هو العامل الأساسي في الإنتاج الزراعي، ولهذا يجب أن يتم النظر في تلك المعاناة التي يعيش بها الفلاح منذ سنوات كثيرة والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بدأت النظر في معاناة الفلاح بالفعل من خلال إطلاق مشروع الزراعة التعاقدية، ورفع سعر توريد المحصول من الفلاح.

سعر الضمان

وأضاف في حديثه، أنه سعيد بصورة كبيرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الذي أكد من خلاله أن الدولة المصرية ستقوم بإطلاق مجموعة من المحاصيل ضمن هيئة الزراعة التعاقدية بسعر الضمان، ويقصد بـ"سعر الضمان" الحد الأدنى لسعر المحصول عند استلامه من الفلاح بنهاية العام، معبراً: "ده حل مثالي للفلاح".