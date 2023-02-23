مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية للشعبين السورى والتركى

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية تضامنًا مع الشعب التركى فى تخفيف آثار الزلزال المدمر، الذى أدى لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين- أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهتان إلى دولة تركيا، محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان؛ للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفى سياق متصل، وصلت سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتى سوريا وتركيا، وأعرب المسئولون عن تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية، حكومةً وشعباً، لمساندتهم فى محنتهم، مؤكدين عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

وتأتى تلك المساعدات فى إطار التضامن الذى تقوم به مصر تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة الأزمات والتحديات.