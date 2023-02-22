الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضمن مشروع "التغيرات المناعية".. وفد من جامعات الاتحاد الأوروبي يزور جامعة دمنهور

جريدة الدستور

تستقبل جامعة دمنهور، السبت المقبل 25 فبراير، وفدا من جامعات الاتحاد الأوروبي المشاركة في مشروع التغيرات المناعية، الممول من برنامج دعم التعليم العالي بجمهورية مصر العربية "إيراسموس بلس"، للوقوف على جاهزية المعامل والقاعات التدريسية بالجامعة للبدء في تفعيل دبلوم التغيرات المناعية كأحد مخرجات المشروع.

وصرح الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بأن الزيارة تستهدف كليتي الصيدلة والعلوم الممثلتان للجامعة بالمشروع.

وأضاف ان مثل تلك المشاريع تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين الجامعة ومنتسبيها مع جامعات دول الاتحاد الأوروبي، ومواكبة التطورات المتسارعة في شتّي العلوم والمجالات البحثية.

من جانبه، كشف الدكتور إلهامي علي ترابيس عميد كلية العلوم  منسق المشروع بجامعة دمنهور أن مخرجات المشروع تتضمن العديد من الفعاليات، من بينها إعداد واعتماد دبلومة لدراسة التغيرات المناعية وعلاقاتها بالتغيرات المناخية، وكذلك إنشاء خمس مراكز تميز بالجامعات المصرية الخمس المشاركة بالمشروع و تجهيزها بالأجهزة البحثية اللازمة المتخصصة في دراسة المناعة و تغيراتها.

يذكر أن المشروع، والذي تعد جامعة الأزهر المنسق العام له، يضم ثلاث جامعات من دول الاتحاد الأوروبي، وهي: جامعة ليبزج بألمانيا، جامعة لوريان بفرنسا، وجامعة أثينا الوطنية باليونان، إضافة إلى خمس جامعات من مصر، وهي: الأزهر، ودمنهور، وجامعة القاهرة، وعين شمس، وأسوان.

وتعد الزيارة امتدادا لمجموعة من الزيارات المتبادلة بين الجامعات المشاركة في المشروع.

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