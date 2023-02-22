الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تحميل كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 pdf

امتحانات
امتحانات

يبحث العديد من طلاب الصف الأول الثانوي عن تحميل كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023، حيث يكثر البحث من طلاب الصف الأول الثانوي قبل الامتحانات الشهرية عن تحميل كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023.

 تحميل كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وقبل الامتحانات، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة قد حددت عدد من الدروس للإطلاع فقط، ويمكنك تحميل الكتاب من خلال الرابط التالى من هنا.

بالنسبة للمرحلة الثانوية فإن مادة التاريخ للصف الأول الثانوى "الحضارة الرومانية فى الوحدة الرابعة" حضارة اليونان وحضارة الرومان.

مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى العام، الدرس الثالث النقل والتجارة فى مصر بالوحدة الرابعة بعض الأنشطة الاقتصادية فى مصر.

بالنسبة للصف الثانى الثانوى مادة التاريخ" الدرس الثالث مصر فى عصر الفاطميين بالوحدة الثالثة مصر والدول المستقلة والدرس الثانى النظام العالمى بالوحدة الرابعة الحضارة الإسلامية واسهاماتها".

- مادة الجغرافيا، الوحدة الرابعة جغرافية التنمية البشرية، الدروس الثانى مؤشرات التنمية البشرية والثالث نماذج تنموية رائدة، والجزء الخاص بالتجربة الماليزية للقراءة فقط صفحة 103 حتى 105 فقط.

رابط تحميل كتاب الأحياء للصف الاول الثانوي الترم الثاني 2023 pdf

تحميل كتاب الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

رابط تحميل كتاب التاريخ للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

رابط تحميل كتاب الامتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوي الترم الثاني pdf

الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى بمنهج الكيمياء والاحياء والفيزياء للصفين الأول والثانى الثانوى العام كالتالى:

- أحياء الصف الأول الثانوى العام الجزء المخصص للإطلاع هو مملكة الحيوان من بداية شعبة المسميات حتى شعبة شوكيات الجلد من الصفحة 115 حتى 120.

- أحياء الصف الثانى الثانوى، الجزء المخصص للإطلاع الانتحاء الأرضى والمائى صفحة 90 و91، ومن بداية الجهاز العصبى الذاتى حتى بعض تأثيرات الجهاز العصبى الذاتى من 106 حتى الصفحة 108.

- مادة الكيمياء للصف الأول الثانوى العام ، الأجزاء المخصصة للإطلاع من الصفحة 123 و124 المجموع الجبرى الثابت للحرارة ونواة الذرة والجسيمات الاستخدامات السلمية للاشعاع صفحة 153 وأيضا الآثار الضارة للاشعاع 124.

-مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي العام، الأجزاء المخصصة للإطلاع الدور الكيمياء الحيوية للصوديوم والدور الكيمياء الحيوي للبوتاسيوم والأمونيا وصناعة الأسمدة وبعض الملاحظات على الأسمدة الشائعة، وحصص النيتريك والتحضير والخواص والكشف عن ايون النترات وكيف تميز بين أملاح النترات والنيتريت.

تحميل كتاب الجغرافيا تحميل كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي كتاب الجغرافيا للصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

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