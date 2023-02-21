الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الخارجية ويطلع على أهم نتائج قمة الاتحاد الإفريقى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأديس أبابا، حيث شهدت نتائج القمة اتساقاً مع المواقف المصرية بشكل عام، خاصةً ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الإفريقي وحالة السلم والأمن في إفريقيا، وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية الخمسة للقارة، فضلاً عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، الذي أكد أهمية الحفاظ على الموقف الإفريقي الموحد في هذا الإطار.

كما شاركت مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ "CAHOSCC"، الذي شهد اعتمادا مقررا يشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.