يسدد المواطنين فاتورة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهريًا، وترتبط تكلفة الفاتورة بعدد الكيلوات التي تم تسجيلها بعد قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد، والتي وفرتها الشركة أون لاين تسهيلًا على المواطنين وحفاظًا على حقوقهم بأن يدفعوا ثمن الفاتورة التي استهلكوها .

وتعرض الدستور في التقرير التالي طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

يستطيع الراغبون في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لتحديد قيمة الفتورة الشهرية الدخول عبر موقع شركة بتروتريد، خلال الفترة من 1 الى يوم 20 من كل شهر ميلادي لتسجيل قراءة العداد، و يمكن سداد الفاتورة ابتداء من يوم 1 حتى نهاية الشهر.

ويمكنك الدخول عبر الرابط التالي لـ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد

https://www.petrotrade.com.eg ، وبعد الدخول على الرابط ، لابد من كتابة البيانات المطلوبة أمامك كاملة، وتكون هذه البيانات أرقام فرعي ، شقة ، عمارة ، بلوك، قطاع ، يومية، منطقة ، محافظة.

ومن خلال رسم توضيحي على موقع شركة بتروتريد تستطيع تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد عن طريق قراءة الأرقام المظللة باللون الأسود فقط وعددها خمسة أرقام.

تسديد فاتورة الغاز الطبيعي عن طريق فوري

نوعت شركة بتروتريد طرق تسديد قراءة عداد الغاز المنزلي فيستطيع المواطنين تسديد الفاتورة من من خلال خدمة فوري ، فيستطيع المواطنين معرفة تفاصيل تسديد فاتورة الغاز عن طريق فوري من خلال الضغط على الرابط التالي: http://www.natgas.com.eg

ويجب ادخال رقم الاشتراك الخاص بك المدون على ايصال الغاز و المكون من 16 رقم، اذا كنت لا تعرف رقم الاشتراك يمكنك الاتصال بمركز خدمة العملاء رقم 19390 لمعرفته.

وهناك بعض الطرق الأخرى لـ تسجيل قراءة عداد الغاز بالإضافة إلى خدمة فوري، وموقع شركة بتروتريد ومنها عن طريق مندوبي الشركة، أو تطبيق بتروميتر، عن طريق تحميله من جوجل بلاي أو أبل أب، الدخول على Sign up ، إدخال الإسم الأول والأخير فى الخانات المخصصة، إدخال البريد الإلكتروني للمستخدم، إدخال رقم تليفون المستخدم، إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم، إدخال 16 رقم الخاص بالعميل من واقع الفاتورة وإمكانية استخدام الباركود الموجود علي القاتورة بالضغط على رمز الباركود فى الشاشة.

ثم اختيار المحافظة، اختيار المدينة، اختيار المنطقة، كتابة اسم الشارع، إدخال رقم العمارة، إدخال رقم الشقة، إدخال رقم الدور، كتابة كلمة سر لا تقل عن 6 حروف، تأكيد كلمة السر، تأكيد الانتهاء من إدخال البيانات.

ويمكن تسديد فاتورة الغاز عن طريق خدمة IVR ، وخدمة العملاء 1122.