الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والدفع إلكترونيا

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

أتاحت وزارة الكهرباء العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستطيع المستهلك الاستفادة منها كـ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وإدخال قراءة عداد الكهرباء وسداد فاتورة الكهرباء.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

يتم الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنـا https://eservices.eehc.gov.eg ، ويتم ابلاغ القراءات من يوم 10 الى يوم 15 من كل شهر.

 

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر

ويمكن من خلال موقع وزارة الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من هنا http://www.moee.gov.eg  لكل من:

 

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023

رابط تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

 

موقع وزارة الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

 

ويقدم موقع وزارة الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عدد من الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها وهي:

شهادة بيانات تعاقد

شهادة بيانات استهلاك

تسجيل قراءة العداد

دفع الفواتير

تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية

تركيب عداد بدل فاقد

رفع عداد

تسجيل بيانات عداد بالحساب

فحص العداد

تركيب عداد قانوني لأول مرة

احسب فاتورتك

استعلام عن فواتير

تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه

استخراج كارت شحن بدل فاقد او تالف

تنازل عن ملكية العداد

استبدال عداد بقدرة أكبر

تصحيح قراءة عداد

تصحيح بيانات صاحب العداد

جدولة مديونية على أقساط شهرية

سداد دفعة مقدمة للعداد الخاص بي

توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية

توصيل تيار وتركيب عداد إنشائي مؤقت

خدمة الاعطال والشكاوى

توصيل تيار كهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

خدمة الاقتراحات والاستفسارات 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ادخال قراءه عداد الكهرباء سداد فاتورة الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وزارة الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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