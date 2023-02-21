الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقى: روسيا تلعب دورا فى محاربة الإرهاب فى الصومال

الاتحاد الإفريقى
الاتحاد الإفريقى

أكد مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى الصومال السفير محمد الأمين صيف أهمية الدور الروسي في محاربة الإرهاب فى مقديشو أو غيرها من المناطق فى إفريقيا


وقال صيف في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية،  "إن روسيا تلعب دورا كبيرا في القارة الإفريقية، وخاصة في مجال محاربة الإرهاب في كثير من المناطق.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في برقية للقمة الإفريقية الـ36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن الدول الإفريقية كانت ومازالت شريكا مهما وموثوقا لروسيا، مشددا على أن ما يجمع بلاده والدول الإفريقية هي الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وبحث قادة الاتحاد الإفريقي تسريع إنشاء منطقة للتجارة الحرة، ومنع التحكم الغربي بالقرار الإفريقي.

 

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