الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 21-2-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 21-2-2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد توقيت الصلوات الخمس، وتعتمد عليها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان و إقامة الصلاة في كافة المساجد المعتمدة بالمحافظات، حتى يتثنى للمواطنين ضبط مواعيد صلواتهم الخمس.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء في المحافظات

يستطيع الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية الاستعانة بالبيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية في ضبط توقيت صلواتهم الخمس والذي أقرته وزارة الأوقاف المصرية لأئمة المساجد لرفع الأذان وإقامة الصلوات، وإليكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 21-2-2023 في المحافظات:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:04 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:21 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:47 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:05 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 5:04 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:23 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:49 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:06 مساءا.

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مواعيد الصلاة في محافظة ببورسعيد

صلاة الفجر الساعة 5:00 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:16 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:42 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:00 مساءا.


مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:25 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:36 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:02 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:21 مساءا.


مواعيد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر الساعة 5:02 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:06 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:18 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:44 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:02 مساءا.

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مواعيد الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 5:54 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:19 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:45 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:00 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 5:09 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:28 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:54 مساءا.
صلاة العشاء الساعة 7:10 مساءا.

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