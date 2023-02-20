سعر الدولار اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

يرغب قطاع عريض من المصريين في معرفة سعر الدولار اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، وذلك لمعرفة مدى استقرار أو ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية للمستهلكين، حيث تعتمد معظم الصناعات المصرية على الاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية لذلك يؤثر على الاقتصاد.

سعر الدولار اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في البنك المركزي

استقرار نسبي في سعر الدولار اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 في البنوك المصرية وذلك عقب عدة ارتفاعات متتالية في أسعار الصرف البنكي بسبب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية ويستعرض الدستور أسعار الصرف في البنوك وفقا للوحة التعاملات المالية وهي كالتالي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.50 جنيه للشراء و30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

وصلت قيمة العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري نحو 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر نحو 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

قُدر بنك الإسكندرية الدولار بنحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

يمكن لعملاء البنك التجاري الدولي CIB صرف الدولار الأمريكي بنحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.57 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل الدولار إلى 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان سجلت العملة الأمريكية بنحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

في بنك البركة وصل سعر صرف الدولار نحو 30.52 جنيه للشراء 30.62 جنيه للبيع.

في بنك سايب بلغت قيمة الدولار نحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي بلغ سعر تداول الدولار نحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.



في المصرف المتحد قدر الدولار بنحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

في بنك المشرق سجل الدولار الأمريكي نحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل الدولار نحو 30.52 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع.

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