سعر اليورو اليوم الأحد 19-2-2023 في منتصف التعاملات بالبنوك

سعر اليورو اليوم الأحد 19 فبراير 2023 شهد استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 32.52 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأحد

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 فبراير 2023، استقراراً أمام الجنيه ليسجل نحو 32.52 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات، حيث شهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات السياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة من تداعيات سلبية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية ما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم الأحد 19 فبراير 2023، في منتصف التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.40 جنيه للشراء، و32.70 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.40 جنيه للشراء، و32.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 19 فبراير 2023، استقراراً خلال منتصف التعاملات اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.51 جنيه للشراء

-32.87 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.55 جنيه للشراء

-33.80 جنيه للبيع

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كما سجل سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد 19 فبراير 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 33.52 جنيه للشراء، و33.63 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.