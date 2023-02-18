السبت 18 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم السبت 18-2-2023 في البنوك

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم السبت 18 فبراير 2023 شهد استقرارًا أمام العملة المحلية خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث بلغ نحو 32.52 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم السبت

سجل سعر اليورو اليوم السبت 18 فبراير 2023، استقراراً أمام الجنيه ليسجل نحو 32.52 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث شهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات السياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة من تداعيات سلبية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية ما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم السبت 18 فبراير 2023، في بداية التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.40 جنيه للشراء، و32.70 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.40 جنيه للشراء، و32.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم السبت 18 فبراير 2023، استقراراً خلال التعاملات الصباحية اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.51 جنيه للشراء

-32.87 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.55 جنيه للشراء

-33.80 جنيه للبيع

كما سجل سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة السبت 18 فبراير 2023 خلال التعاملات الصباحية في بنك البركة ليسجل نحو 33.52 جنيه للشراء، و33.63 جنيه للبيع.

الاتحاد الأوروبى يرفع توقعاته للنمو فى منطقة اليورو لعام 2023

جدير بالذكر أن نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

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وائل لطفي

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