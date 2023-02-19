الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

مع بداية الساعات الصباحية شهد اليوم سعر المعدن الأصفر حالة من التذبذب في السعر على مدار اليوم، بدء من بداية التعاملات لكي يصعد بنحو مبلغ 5 جنيهات، وزاد التساؤل عن سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية.

 

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سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب بمدار اليوم الأحد 19 فبراير:

ارتفع سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 19 فبراير مقارنة بأسعار «المعدن الأصفر»، وسجل سعر الذهب في عيار 21 نحو مبلغ 1690 جنيها.

 

سعر الذهب الآن

وتوفر «الدستور» لجميع قراءها بمختلف محافظات مصر، وكل ما سيتعلق بسعر الذهب والدولار بالسوق المصري، من ضمن خدمة متواصلة ستقدم على مدار اليوم.

 

سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 عيار 24 نحو 1931.5 جنيها للبيع، و1920 جنيهًا للشراء.

 

سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 عيار 21

وسجل اليوم الأحد 19 فبراير 2023 سعر الذهب عيار 21 نحو 1690 جنيها للبيع، و1680 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 عيار 18

وفي ذات السياق، بلغ اليوم الأحد 19 فبراير 2023 سعر الذهب عيار 18 اليوم، نحو 1448.5 جنيهًا للبيع، و1440 جنيهًا للشراء.

 

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 19 فبراير 2023

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 19 فبراير 2023 نحو 1126.75 جنيهًا للبيع، و1120 جنيهًا للشراء.

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سعر الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 عيار 12

وحقق اليوم الأحد 19 فبراير 2023 سعر الذهب عيار 12، نحو 965.75 جنيها للبيع، و960 جنيهًا للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 فبراير 2023 الأحد

بلغ اليوم الأحد 19 فبراير 2023 سعر الجنيه الذهب، نحو 13520 جنيهًا للبيع، و13440 جنيهًا للشراء.

 

وعندما يتم شراء الذهب، يريد المقبل على الشراء قبلها لمعرفة سعر المصنعية والضريبة وقيمة الدمغة اليوم، والتي ستضاف أسعار سعر الذهب مجرد.

 

تختلف أسعار المصنعية اليوم الأحد من مكان لآخر طبقا لعدة عوامل منها أسعار الجرام نفسه وأشكال المشغولات وطرق التزيين بها، وسيتم حساب أسعار المصنعية بإضافة حوالي 5 إلى 10 % من سعر الجرام وذلك على ثمن الجرام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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