محلل أسواق مال: خفض سعر الفائدة التركية سيؤدي لتراجع الليرة

استبعد مازن سلهب، محلل أسواق المال، استقرار في السوق التركي، حتى بعد خفض سعر الفائدة لأن القرار سياسيًا وليس اقتصاديًا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "المراقب"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يفكر في الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أشهر وهو يخفض سعر الفائدة وهي لن تبني سوق المال، مؤكدًا أن البورصة التركية في أعلى مؤشر ولكن ذلك مرتبط بالنقد الرخيص وبسياسية نقدية طالما فرض أردوغان سيطرته وسطوته السياسية عليها .

الليرة التركية ستتراجع

وأشار إلى أن الليرة التركية ستتراجع، كما أن تركيا في حاجة للاستدانة خلال الفترة المقبلة بسبب إعادة عملية الإعمار بعد الزلزال، وهذا يتطلب منها أن تبق العملة رخيصة وتخفض الفائدة.

وتابع محلل أسواق المال، أن العوائد تراجعت من 26% إلى 10% في الوقت الذي ترتفع في العوائد بالعالم لأنها تكون مرتبطة بسندات عالية المخاطر، مشيرًا سنر خطة الحكومة لمعالجة أزمة الزلزال هل سوف تستدين من البنك الدولي لأن اي تأخير سوف يؤثر على العملة التركية.