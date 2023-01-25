الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مى فاروق تعلن موعد عزاء والدها وتطلب من الجمهور الدعاء

مي فاروق
مي فاروق

أعلنت المطربة مي فاروق عن موعد العزاء في والدها، الذي وافته المنية في الساعات الماضية.

وكتبت مي عبر حسابها بموقع «فيس بوك»: «العزاء غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد»، مطالبة من جمهورها الدعاء له بالرحمة.

ونعت المطربة أنغام والد فاروق عبر حسابها على إنستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وعلق الفنان أحمد جمال عبر إنستجرام: «البقاء والدوام لله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرك على فراقه».

وأعلنت مي فاروق، صباح اليوم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة والدها، قائلة: «يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم، عزاء المغفور له بإذن الله الحاج فاروق إبراهيم والدي غدًا الخميس 26 يناير بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد من الساعة 6 مساءً وحتى 10 مساءً، راجين من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

جمهورها دعا جمهوره 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 المطربة مي فاروق والد مي فاروق عزاء والد

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