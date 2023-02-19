الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وقت صلاة المغرب فى رمضان 2023

صلاة المغرب في رمضان
صلاة المغرب في رمضان 2023

يبحث العديد من المواطنين عن موعد وقت صلاة المغرب في رمضان 2023.. وعدد ساعات الصيام، وذلك خلال الساعات الماضية وقبل شهر رمضان بأسابيع قليلة.

وقت صلاة المغرب في رمضان 2023 

وفقًا لمعهد البحوث الفلكية فقد يبدأ أول يوم في شهر رمضان من فجر الخميس الموافق 23 مارس الموافق، مدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30 .

موعد أذان صلاة المغرب اليوم 5 رمضان 2022 فى القاهرة وجميع المحافظات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

وعن موعد شهر رمضان الكريم قال معهد البحوث الفلكية أن أول يوم فى شهر رمضان هو يوم 23 مارس لعام 2023.

وقد قال معهد البحوث الفلكية، فى بيانات رسمية له، إن تحديد موعد أول أيام شهر رمضان 2023 جاء بالتزامن مع تحديد غرة شهر شعبان 1444، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الحالي، وعدته 30 يوما، وقال معهد البحوث الفلكية عن موعد رمضان 2023 أن هلال شهر شعبان 1444 سيولد مباشرة في الساعة التاسعة و7 دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 29 رجب الحالي الموافق 20 فبراير الحالي "يوم الرؤية".

أدعية قدوم رمضان

ومن أدعية قدوم شهر رمضان: اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، واللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

التوقيت المحلي لمدينة القاهرة البحوث الفلكية الساعات الماضية الجد والاجتهاد المواطنين أول يوم أول أيام شهر رمضان أيام شهر رمضان

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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