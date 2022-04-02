السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

آذان صلاة المغرب
آذان صلاة المغرب

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل العالمي عن موعد آذان صلاة المغرب اليوم 1 السبت رمضان الموافق 2 أبريل 2022، لمعرفة موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام طوال الشهر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس الجمعة، أن أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1443 يوافق اليوم السبت 2 أبريل الجاري، وذلك عقب استطلاع هلال شهر رمضان، وسط مراعاة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

أما عن عدد ساعات الصوم بمصر في أول أيام شهر رمضان 2022، فستكون 14 ساعة و19 دقيقة، وفقا للإمساكية التي أصدرتها الهيئة المصرية العامة للمساحة حيث تزيد ساعات الصيام حتى تصل في نهاية شهر رمضان إلى 15 ساعة و 15 دقيقة حيث يؤذن المغرب في أواخر شهر رمضان المبارك الساعة 6:32 دقيقة مساءٍ.

وإليكم مواقيت الصلاة في عدد من محافظات الجمهورية:

موعد آذان صلاة المغرب فى أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

موعد آذان صلاة المغرب فى القاهرة

صلاة المغرب 6:14 م

موعد آذان صلاة المغرب فى الإسكندرية

صلاة المغرب 6:19 م

موعد آذان صلاة المغرب فى الإسماعيلية

صلاة المغرب 6:11 م

موعد آذان صلاة المغرب شرم الشيخ

صلاة المغرب 6:02 م

موعد آذان صلاة المغرب فى أسوان

صلاة المغرب 6:07 م

كاملة.. امساكية شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجريًا

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 رمضان فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت فى القاهرة

  • صلاة الفجر 4:16  ص
  • الشروق 5:44 ص
  • صلاة الظهر 11:59 ص
  • صلاة العصر 31: 3
  • صلاة المغرب 6:14 م
  • صلاة العشاء 7:32

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

  • صلاة الفجر 4:19 ص
  • الشروق 5:49  ص
  • صلاة الظهر 12:04
  • صلاة العصر 3:36
  • صلاة المغرب 6:19 م
  • صلاة العشاء 7:39 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • صلاة الفجر 4:11
  • وقت الشروق 5:39
  • صلاة الظهر 11:55 م
  • صلاة العصر 3:27 م
  • صلاة المغرب 6:11 م
  • صلاة العشاء 7:29  م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

  • صلاة الفجر 4:07 ص
  • وقت الشروق 5:32 ص
  • صلاة الظهر 11:47
  • صلاة  العصر 3:17 م
  • صلاة المغرب 6:02 م
  • صلاة العشاء 7:17 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

  • صلاة الفجر 4:17  ص
  • وقت الشروق 5:39 ص
  • صلاة الظهر 11:53 ص
  • صلاة العصر 21: 3
  • صلاة المغرب 6:07 م
  • صلاة العشاء 7:20
موعد اذان صلاة المغرب موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية موعد آذان صلاة المغرب فى الإسماعيلية موعد آذان صلاة المغرب شرم الشيخ موعد آذان صلاة المغرب فى أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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