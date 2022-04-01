كاملة.. امساكية شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجريًا

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الجمعة 1 أبريل، هلال شهر رمضان الكريم لعام 1433 هجرية من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية في حفل رسمي وشعبي يقام في مركز الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر بعد صلاة المغرب.

امساكية شهر رمضان 1443

يستعرض “الدستور” في التقرير التالي إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1443 الهجري لمدينة القاهرة، وتكون مواقيت الصلاة على النحو التالي:

السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان:

صلاة الفجر: 4:15.

صلاة الظهر: 11:58.

صلاة العصر: 3:30.

صلاة المغرب: 6:14 .

صلاة العشاء: 7:33 .

السحور: 1:55.

الإمساك: 3:55.

الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان:

صلاة الفجر: 4:14.

صلاة الظهر: 11:58.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:15.

صلاة العشاء: 7:34.

السحور: 1:54.

الإمساك: 3:54.

امساكية شهر رمضان 1443

الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان:

صلاة الفجر: 4:12.

صلاة الظهر: 11:58.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:15.

صلاة العشاء: 7:34.

السحور: 1:52.

إمساك: 3:52.

الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان:

صلاة الفجر: 4:11.

صلاة الظهر: 11:58.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:16.

صلاة العشاء: 7:35.

السحور: 1:51.

الإمساك: 3:51.

الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان:

صلاة الفجر: 4:10.

صلاة الظهر: 11:57.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:17.

صلاة العشاء: 7:36 .

السحور: 1:50.

الإمساك: 3:50.

الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان:

صلاة الفجر: 4:08.

صلاة الظهر: 11:57.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:17.

صلاة العشاء: 7:37.

السحور: 1:48.

الإمساك: 3:48.

الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان:

صلاة الفجر: 4:07.

صلاة الظهر: 11:57.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:18.

صلاة العشاء: 7:37.

السحور: 1:47.

الإمساك: 3:47.

السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان:

صلاة الفجر: 4:06.

صلاة الظهر: 11:56.،

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:18.

صلاة العشاء: 7:38.

السحور: 1:46.

الإمساك: 3:46.

الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان:

صلاة الفجر: 4:04.

صلاة الظهر: 11:56.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:19.

صلاة العشاء: 7:39 .

السحور: 1:44.

الإمساك: 3:44.

الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان:

صلاة الفجر: 4:03.

صلاة الظهر: 11:56.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:20.

صلاة العشاء: 7:40 .

السحور: 1:43.

الإمساك: 3:43.

امساكية شهر رمضان 1443

الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان:

صلاة الفجر: 4:02.

صلاة الظهر: 11:56.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:20.

صلاة العشاء: 7:41.

السحور: 1:42.

الإمساك: 3:42.

الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان:

صلاة الفجر: 4:00.

صلاة الظهر: 11:55.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب :6:21 .

صلاة العشاء: 7:41.

السحور: 1:40.

الإمساك: 3:40.

الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان:

صلاة الفجر: 3:59.

صلاة الظهر: 11:55.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:22.

صلاة العشاء: 7:42.

السحور: 1:39.

الإمساك: 3:39.

امساكية شهر رمضان 2022

الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان:

صلاة الفجر: 3:58.

صلاة الظهر: 11:55.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:22 .

صلاة العشاء: 7:43.

السحور: 1:38.

الإمساك: 3:38.

السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان:

صلاة الفجر: 3:56.

صلاة الظهر: 11:55.

صلاة العصر: 3:30.

صلاة المغرب: 6:23.

صلاة العشاء: 7:44.

السحور: 1:36.

الإمساك: 3:36.

الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان:

صلاة الفجر: 3:55.

صلاة الظهر: 11:54

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:23.

صلاة العشاء: 7:45.

السحور: 1:35.

الإمساك: 3:35.

الاثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان:

صلاة الفجر: 3:54.

صلاة الظهر: 11:54.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:24.

صلاة العشاء: 7:45.

السحور: 1:34.

الإمساك: 3:34.

الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان:

صلاة الفجر: 3:52.

صلاة الظهر: 11:54.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:25.

صلاة العشاء: 7:46.

السحور: 1:32.

الإمساك: 3:32.

امساكية شهر رمضان 2022

الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان:

صلاة الفجر: 3:51.

صلاة الظهر: 11:54.

صلاة العصر: 3:30.

صلاة المغرب: 6:25.

صلاة العشاء: 7:47 .

السحور: 1:31.

الإمساك 3:31.

الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان:

صلاة الفجر: 3:50.

صلاة الظهر: 11:54.

صلاة العصر: 3:30 .

صلاة المغرب: 6:26.

صلاة العشاء: 7:48.

السحور: 1:30.

الإمساك: 3:30.

الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان:

صلاة الفجر: 3:48.

صلاة الظهر: 11:53.

صلاة العصر: 3:29 .

صلاة المغرب: 6:27.

صلاة العشاء: 7:49.

السحور: 1:28.

الإمساك: 3:28.

امساكية شهر رمضان 2022

السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان:

صلاة الفجر: 3:47.

صلاة الظهر: 11:53.

صلاة العصر: 3:29 .

صلاة المغرب: 6:27.

صلاة العشاء: 7:50.

السحور: 1:27.

الإمساك: 3:27.

الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان:

صلاة الفجر: 3:46.

صلاة الظهر: 11:53.

صلاة العصر: 3:29.

صلاة المغرب: 6:28.

صلاة العشاء: 7:51.

السحور: 1:26.

الإمساك: 3:26.

الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان:

صلاة الفجر: 3:45.

صلاة الظهر: 11:53.

صلاة العصر: 3:29.

صلاة المغرب: 6:28.

صلاة العشاء: 7:51.

السحور: 1:25.

الإمساك: 3:25.

الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان:

صلاة الفجر: 3:43.

صلاة الظهر: 11:53.

صلاة العصر: 3:29 .

صلاة المغرب: 6:29.

صلاة العشاء: 7:52 .

السحور: 1:23.

الإمساك: 3:23.

الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان:

صلاة الفجر: 3:42.

صلاة الظهر: 11:53.

صلاة العصر: 3:29 .

صلاة المغرب: 6:30.

صلاة العشاء: 7:53.

السحور: 1:22.

الإمساك: 3:22.

الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان:

صلاة الفجر: 3:41.

صلاة الظهر: 11:52.

صلاة العصر: 3:29 .

صلاة المغرب: 6:30.

صلاة العشاء: 7:54.

السحور: 1:21.

الإمساك: 3:21.

الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان:

صلاة الفجر: 3:40.

صلاة الظهر: 11:52.

صلاة العصر: 3:29 .

صلاة المغرب: 6:31.

صلاة العشاء: 7:55.

السحور: 1:20.

الإمساك: 3:20.

السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان:

صلاة الفجر: 3:38.

صلاة الظهر: 11:52.

صلاة العصر: 3:29.

صلاة المغرب: 6:32.

صلاة العشاء: 7:56.

السحور: 1:18.

الإمساك: 3:18.

امساكية شهر رمضان 2022

الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان:

صلاة الفجر: 3:37.

صلاة الظهر: 11:52.

صلاة العصر: 3:29.

صلاة المغرب: 6:32.

صلاة العشاء: 7:57.

السحور: 1:17.

الإمساك: 3:17.

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