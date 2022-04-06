موعد أذان صلاة المغرب اليوم 5 رمضان 2022 فى القاهرة وجميع المحافظات

موعد آذان المغرب اليوم 5 رمضان 2022 فى القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر.. يحرص المسلمين خلال شهر رمضان على متابعة جميع مواعيد الصلاة، وموعد آذان صلاة المغرب على وجه الخصوص، وذلك لتناول الفطار فور رفع شعائر الصلاة، وتأدية جمبع الصلوات في موعدها المحدد.

موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان 2022

وتستعرض "الدستور" موعد آذان صلاة المغرب اليوم 5 رمضان 2022 فى القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر، طبقا لجدول مواعيد الصلاة للمسلمين، والذي قامت بإعداده الهيئة المصرية العامة للمساحة عن خامس يوم من شهر رمضان الكريم.

ويعتبر ميعاد صلاة المغرب هو الأعلى بحثًا من بين كل موعد الصلاة، لارتباطه بموعد إفطار رمضان في اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم 1443 هجرية، الذي يوافق الأربعاء 6 إبريل 2022.

ويكون عدد الصلوات الواجبة على المسلمين عدد " 5" صلوات باليوم الأربعاء.

وتكون هي: صلاة "الفجر"، صلاة "الظهر"، صلاة "العصر"، صلاة "المغرب"، صلاة "العشاء".

وتكون صلاة المغرب بين صلاة العصر وصلاة العشاء، وترتيبها الرابع في صلوات اليوم الأربعاء، وتتكون الصلاة من 3 ركعات، وتكون هي صلاة جهرية بمعنى أن ييتم قرأ الإمام الفاتحة، وسورة أو أجزاء من سورة في القرآن جهريًا بأول ركعتين.

موعد اذان المغرب اليوم 5 رمضان في جميع المحافظات

وتستعرض "الدستور" بيان موعد أذان المغرب خامس أيام شهر رمضان المبارك الذي يوافق الأربعاء 6 إبريل 2022 في عدد من المحافظات.