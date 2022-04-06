الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد أذان صلاة المغرب اليوم 5 رمضان 2022 فى القاهرة وجميع المحافظات

الصلاة
الصلاة

موعد آذان المغرب اليوم 5 رمضان 2022  فى القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر.. يحرص المسلمين خلال شهر رمضان على متابعة جميع مواعيد الصلاة، وموعد آذان صلاة المغرب على وجه الخصوص، وذلك لتناول الفطار فور رفع شعائر الصلاة، وتأدية جمبع الصلوات في موعدها المحدد.

موعد أذان المغرب اليوم 5 رمضان 2022 

وتستعرض "الدستور" موعد آذان صلاة المغرب اليوم 5 رمضان 2022 فى القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر، طبقا لجدول مواعيد الصلاة للمسلمين، والذي قامت بإعداده الهيئة المصرية العامة للمساحة عن خامس يوم من شهر رمضان الكريم.

ويعتبر ميعاد صلاة المغرب هو الأعلى بحثًا من بين كل موعد الصلاة، لارتباطه بموعد إفطار رمضان في اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم 1443 هجرية، الذي يوافق الأربعاء 6 إبريل 2022.

ويكون عدد الصلوات الواجبة على المسلمين عدد " 5" صلوات باليوم الأربعاء.

وتكون هي: صلاة "الفجر"، صلاة "الظهر"، صلاة "العصر"، صلاة "المغرب"، صلاة "العشاء".

وتكون صلاة المغرب بين صلاة العصر وصلاة العشاء، وترتيبها الرابع في صلوات اليوم الأربعاء، وتتكون الصلاة من 3 ركعات، وتكون هي صلاة جهرية بمعنى أن ييتم قرأ الإمام الفاتحة، وسورة أو أجزاء من سورة في القرآن جهريًا بأول ركعتين.

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موعد اذان المغرب 5 رمضان 1443.. ودعاء خامس أيام رمضان 2022

موعد اذان المغرب اليوم 5 رمضان في جميع المحافظات

وتستعرض "الدستور" بيان موعد أذان المغرب خامس أيام شهر رمضان المبارك الذي يوافق الأربعاء 6 إبريل 2022 في عدد من المحافظات.

  • موعد اذان المغرب اليوم الاربعاء 6 إبريل 2022.
  • موعد صلاة المغرب اليوم الاربعاء في القاهرة 06:17 م
  • موعد اذان المغرب اليوم في الإسكندرية 06:22 م
  • موعد اذان المغرب اليوم في طنطا 06:18 م
  • موعد صلاة المغرب اليوم الاربعاء في المنصورة 06:16 م
  • موعد اذان المغرب اليوم في الزقازيق 06:15 م
  • موعد اذان المغرب اليوم في أسيوط 06:15 م
  • موعد صلاة المغرب اليوم الاربعاء في سوهاج 06:12 م
  • موعد أذان المغرب في بني سويف 06:16 م
  • موعد اذان المغرب اليوم الرابع من شهر رمضان في المنيا 06:17 م
  • موعد اذان المغرب اليوم في قنا 06:08 م
  • موعد أذان مغرب خامس يوم رمضان بأسوان 06:06 م
  • موعد صلاة المغرب اليوم الاربعاء في مطروح 06:33 م
  • موعد صلاة مغرب اليوم الخامس من شهر رمضان بالغردقة 06:04 م
  • موعد صلاة مغرب اليوم في الإسماعيلية 06:12 م
  • موعد اذان المغرب اليوم في دمياط 06:15 م
  • موعد اذان المغرب اليوم الاربعاء في شرم الشيخ 06:03 م
  • موعد أذان مغرب اليوم في الفيوم 06:17 م
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