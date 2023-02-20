الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

هل يوجد حذف في المناهج 2023 بعد تقليص مدة الفصل الدراسي الثاني؟

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني

هل يوجد حذف في المناهج؟.. سؤال تردد كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغيير وزارة التربية والتعليم خطة العام الدراسي الجاري “2022-2023” واتجاهها لتقليص مدة الفصل الدراسي الثاني ليقتصر على شهور فبراير ومارس وإبريل فقط بعد تقديم موعد الامتحانات لتبدأ في مايو.

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ورغم نفي وزارة التربية والتعليم من قبل اتجاهها إلى حذف في المناهج الدراسية للطلاب إلا أنها منذ ساعات قليلة اضطرت إلى تغيير القرار.

وتجيب “الدستور” في التقرير التالي عن تساؤل أولياء الأمور.. هل يوجد حذف في المناهج 2023؟

هل يوجد حذف في المناهج 2023؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها اليوم، عن حذف في المناهج الدراسية للطلاب في صفوف النقل وذلك عن طريق تخصيص أجزاء منها  للاطلاع والتعلم الذاتى فقط ولا تدخل ضمن الجزء المخصص في امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

وبحسب البيان، فقد أعلنت الوزارة عن حذف بعض الأجزاء من المناهج وتخصيصها للإطلاع ومنها منهج الصف الثانى الإعدادى، الوحدة الأولى الدرس السادس التحليل بإكمال المربع" الشرح " صفحتى 15 و16، وما يخصص للاطلاع تمرين 1-6 صفحة 6 بالكامل نشاط بنهاية الوحدة صفحة 6.

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ويتم الاطلاع فقط على منهج الوحدة الثانية، وهي  تمارين عامة على الوحدة مسائل رقم 8 و9و 10صفحة 17 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة رقم 18 واختبار الوحدة مسائلة رقم 4 صفحة 18.

أما الوحدة الثالثة فتم حذف تمارين عامة مسائل من رقم 3 إلى 10 صفحة 19 و20 ونشاطها بنهاية الوحدة صفحة 21K والوحدة الخامسة نشاط بنهاية الوحدة صفحة 30 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 41 .

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي منهج الرياضيات فتم حذف في المناهج من الوحدة الأولى نشاط بنهاية الوحدة صفحات 4 و5 واختبار الوحدة مسائل 5 و6 صفحة 12، والوحدة الثانية، نشاط بنهاية الوحدة صفحة ١٢، الوحدة الثالثة تمارين 2 و30 مسائل 5و 6و 7 صفحة 15 ونشاط بنهاية الوحدة صفحة 16، الوحدة الرابعة نشاط بنهاية الوحدة صفحة 24 و25.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لتبدأ في يوم  السبت 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت 27 مايو 2023، ويتم عقد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

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حذف في المناهج وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني هل يوجد حذف في المناهج 2023

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