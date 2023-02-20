هل حددت "التعليم" موعد تدريب المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم 2022؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم 2022 المرحلة الأولى، والمقسمة على 5 مراحل لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين من خلال تعيين 150 ألف معلم.

وأعلن رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن موعد تدريب المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم وهو ماتعرضه “الدستور” في السطور التالية..

تدريب المعلمين في مسابقة 30 ألف معلم 2022

وتتخذ وزارة التربية والتعليم هذه الفترة الاجراءات التنفيذية لبدء تدريب المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بعد التعاقد مع الناجحين منهم من خلال المديريات التعليمية على أن يبدأ تسليم العمل لهم خلال الأسبوع الجاري، بعد تجهيز بعض الأوراق المطلوبة، ومنها بطاقة الرقم القومي وجهين أو جواز السفر (سارية) بعد الاطلاع على الأصل، صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية، إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقاً على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

إضافة إلى قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية، واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات، شهادة ميلاد مميكنة، أصل المؤهل الدراسي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (للذكور)، شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها (للإناث)، إقرار الحالة الاجتماعية، والذمة المالية والتي بدأ تسلميها منذ أمس الأحد.

وبدأ تقديم المرحلة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 2 إلى 24 يوليو الماضي، وتقدم حينها للمسابقة 140825 متقدمًا على 3 مسابقات وهي تعيين معلم مساعد رياض أطفال، و تعيين معلم مساعد فصل، و رياض الأطفال، وبلغ عدد الناجحين منهم 28176 متقدمًا، موزعين على 14530 معلم مساعد فصل، و13646 معلم مساعد رياض أطفال.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بداية المرحلة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم لتبدأ خلال الاسبوع الجاري.

تدريب المعلمين الناجحين مسابقة 30 ألف معلم 2022

ويتم تدريب المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم وفقا للتدريبات المقررة في اللائحة التنفيذية للقانون، كما تم إدارة التنسيق بالمديرية بمراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل، وفق العجز والزيادة بكل إدارة واستيفاء المسوغات المقررة بالمادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد تدريب المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم للعمل في وظيفة معلم مساعد رياض أطفال ومعلم فصل حتى الآن.