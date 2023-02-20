الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«سبورت»: لابورتا يخطط لتجديد عقد «تشافي» مع برشلونة

لابورتا وتشافي
لابورتا وتشافي

يخطط نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، لتجديد عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

ونجح تشافي في عودة برشلونة إلى الطريق الصحيح، وتحقيق العديد من الانتصارات المحلية التي جعلته يتربع على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني.

لابورتا يخطط لتجديد عقد تشافي مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن خوان لابورتا يخطط لتجديد عقد تشافي مع برشلونة، بعد تألقه مع الفريق الكتالوني خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز رفقة برشلونة في 30 يونيو 2024.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن لابورتا يريد التوصل لاتفاق مع تشافي بشأن تجديد عقده في أسرع وقت ممكن قبل نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأوضحت صحيفة "سبورت"، أن إدارة برشلونة تريد استمرار حالة الاستقرار في صفوف الفريق، أملًا في العودة إلى منصات التتويج وحصد العديد من البطولات المختلفة.

ونوّهت الصحيفة، إلى رغبة لابورتا في تكرار سيناريو ولايته الأولى مع برشلونة، التي كانت خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2010، والتي شهدت وجود مدربين فقط تولوا مسئولية تدريب الفريق الكتالوني، هما فرانك ريكارد وبيب جوارديولا.

وتولى تشافي مهمة تدريب برشلونة خلفًا لنظيره الهولندي رونالد كومان، ونجح في قيادة الفريق في 34 مباراة بجميع البطولات حتى الآن، حقق خلالهم 26 انتصارًا، وأربع تعادلات ومثلهم أربع هزائم.

ونجح تشافي في قيادة برشلونة نحو التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه ريال مدريد، بجانب الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 51 نقطة، أي بفارق 8 نقاط.

كما ينافس فريق برشلونة في بطولة الدوري الأوروبي، حيث يستعد لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الخميس المقبل، في إياب ملحق دور الـ16 من اليوروباليج.

وكانت انتهت مباراة الذهاب، بوقوع فريق برشلونة في فخ التعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي.

لابورتا تشافي برشلونة الدوري الاسباني خوان لابورتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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