موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023 وتاريخ المواجهات

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وستُقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أنفيلد رود" معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ستُذاع مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

حكم مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يتولى الحكم الروماني "إشتفان كوفاتش" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح في مهمة الثأر من ريال مدريد

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مواصلة نغمة الانتصارات الأوروبية، واستغلال صحوته الأخيرة في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حد كبير، بعدما تغلّب على إيفرتون ونيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراتين.

ويأمل محمد صلاح في الثأر من ريال مدريد وتحقيق انتصاره الأول أمام النادي الملكي، حيث خاض 7 مباريات سابقة، اثنتين بقميص روما الإيطالي، وخمس مباريات بقميص ليفربول، ولكن الفرعون المصري لم يتذوق طعم الفوز في أي لقاء.

وكانت آخر مباراة خاضها محمد صلاح أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، والتي انتهت بهزيمة ليفربول بهدف نظيف.

كذلك يسعى محمد صلاح للعودة إلى تألقه وكسر صيامه التهديفي، من أجل تعزيز صدارته لقائمة ترتيب هدّافي دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف، متساويًا مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والصراع مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وتسهيل مهمته مبكرًا، قبل خوض لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 15 مارس المقبل.

ويدخل فريق ريال مدريد هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما توّج بلقب كأس العالم للأندية 2022 على حساب الهلال السعودي، كما حقق انتصارين متتاليين في آخر جولتين بالدوري الإسباني أمام كلًا من إلتشي وأوساسونا.

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد

وسبق أن التقي الفريقان في 9 مباريات، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في خمس لقاءات، مقابل ثلاث انتصارات لصالح فريق ليفربول، بينما تعادلا في مواجهة واحدة، وخلال هذه المباريات سجل لاعبو الميرنجي 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف من لاعبي الريدز.

وجاءت انتصارات ريال مدريد، خلال آخر 6 مباريات بين الفريقين، بينما حسم ليفربول الفوز في أول ثلاث مواجهات.

ليفربول VS ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق ليفربول قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، خلف نابولي الإيطالي صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

- بينما خطف فريق ريال بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على لايبزيج الألماني صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.