مودريتش يتحدث عن استفاقة ليفربول قبل مواجهة الميرنجي في الأبطال

تحدث الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش في تصريحات عقب لقاء أوساسونا أمس: “أنا مندهش تماماً أن ليفربول بعيد عن صدارة البريميرليج".

وأضاف: "عند رؤية فريق ليفربول، نعلم أنه يمكنهم العودة في أي وقت، آمل ألا يكون ذلك في هاتين المباراتين في دوري أبطال أوروبا ضدنا ولكن علينا أن نكون مستعدين”.

أنشيلوتى يعلن جاهزية بنزيما لمواجهة ليفربول فى دورى الأبطال

وغاب بنزيما عن فريقه أمس أمام أوساسونا، بعد تعرضه للإصابة في لقاء إلتشي الأسبوع الماضي، وكانت هناك شكوك حول مشاركته أمام الريدز.

وقال "أنشيلوتي"، في تصريحات ما بعد لقاء أوساسونا، إن بنزيما أصبح جاهزًا للمشاركة أمام ريال مدريد الثلاثاء في أنفيلد بعد تعافيه من الإصابة.

الريال يطارد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني

وواصل ريال مدريد مطاردته لبرشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه أوساسونا 2- 0 مساء السبت في المرحلة الثانية والعشرين.

وحسم النادي الملكي فوزه على أوساسونا في الشوط الثاني، حيث تقدم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي بهدف في الدقيقة 78 ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يلاقي ضيفه قادش مساء اليوم الأحد.

من جانبه، واصل ليفربول صحوته وفاز على مضيفه نيوكاسل 2- 0، السبت، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله داروين نونيز في الدقيقة العاشرة، وأضاف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 17، واضطر فريق نيوكاسل لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيك بوب، حارس المرمى، في الدقيقة 22.

ورفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، بفارق ست نقاط خلف نيوكاسل، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وهذا الانتصار هو الثاني على التوالي لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم والعاشر له في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في خمس.