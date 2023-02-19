الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاضى»: نعمل على زيادة الوعى بأهمية قطاع السياحة للاقتصاد الوطنى

عمرو القاضي
عمرو القاضي

كشف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن إجراءات الدولة المصرية في تنشيط السياحة.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" DMC"، مساء اليوم الأحد، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت علي قطاع السياحة العالمي.

وأضاف أن مصر في عام 2022 استطاعت تحقيق معدلات نمو أكثر من 50% بقطاع السياحة، متابعًا: "نعمل علي زيادة الوعي بأهمية قطاع السياحة للاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن تغير ثقافة التعامل المباشر مع السائح تحتاج إلى مجهود كبير ووقت من خلال محركات البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي، بإنشاء تجارب مخصصة لهذا الهدف.

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