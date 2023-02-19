أرتيتا: أرسنال بات لديه ثقة بالنفس أكثر من أى وقت مضى

يرى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال أن فريقه لديه "ثقة أكبر" من أي وقت مضى بعدما استعاد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر فوزه المثير على ملعب أستون فيلا 4 /2 اليوم السبت.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله أولي واتكينز في الدقيقة السادسة وتعادل أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 16 قبل أن يسجل فيليب كوتينيو الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بتقدم استون فيلا 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل أرسنال هدف التعادل في الدقيقة 61 عن طريق أوليكساندر زينشينكو، ثم سجل أرسنال الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد جورجينيو كرة قوية اصطدمت بالقائم ثم بالحارس إيميليانو مارتينيز قبل أن تعانق الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع لأرسنال.

ورفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وقال ـرتيتا لدى سؤاله بشأن ثقة لاعبيه في أنفسهم "أعتقد أنها عادت".

وأضاف "عدنا بثقة أكبر من ذي قبل لأنه يتوجب عليك تحويل الأداء الجيد إلى نتائج إيجابية".

وأشار "أمام برينتفورد فعلنا ذلك لكننا لم نستطع الفوز بسبب قرار، وأمام مانشستر سيتي كنا نستحق ما هو أكثر من خلال الأداء الذي قدمناه، ولكن في الواقع هذا يحدث في كرة القدم، المباريات تحسم داخل منطقة الجزاء".

وأوضح "اليوم كان يتوجب علينا الخروج بنتيجة مغايرة ولايزال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تطوير، علينا أن نتحلى بقدر كاف من التواضع لرؤية هذه الأمور والتعرف على تلك الأمور والعمل عليها".

وختم أرتيتا بالقول "ليس علينا أن نبذل نفس القدر من الجهد في كل مباراة من أجل الفوز بها، الفوارق الصغير ينبغي أن تكون كافية للفوز بالمباريات بشكل متتالي في هذا الدوري، وعلينا أن نعمل على تحسين هذا الشق".