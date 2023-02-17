الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وفد «كاف» يزور سيمبا التنزانى ضمن التحضير لدورى السوبر الإفريقى (صور)

زيارة وفد الكاف لنادي
زيارة وفد الكاف لنادي سيمبا التنزاني

أجرى وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، زيارة لنادي سيمبا التنزاني، ظهر اليوم الجمعة، في محطته الأخيرة، ضمن التحضيرات لبطولة دوري السوبر الإفريقي، المزمع إجراؤها العام الجاري.

ونشر نادي سيمبا تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال فيها: "التقى رئيسنا الفخري محمد الدويجي بمسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموجودين في البلاد لتفقد الاستعدادات لدوري إفريقيا الممتاز".

وأضاف النادي في بيانه، أنه تمت إتاحة الفرصة لمسئولي «كاف» للالتقاء والتحدث مع مسئولي سيمبا حول الأمور المختلفة بشأن النادي.

ويعد ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، أحد أبرز الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات دوري السوبر الإفريقي.

وكان وفد «كاف» قد زار مؤخرًا جنوب إفريقيا، حيث التقى بمسئولي نادي صن داونز، قبل أن ينتقد الملاعب المرشحة لاستضافة البطولة.

وسيشارك في النسخة الأولى لدوري السوبر الإفريقي، ثمانية أندية هي: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي، حوريا الغيني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني.

وسيتم تقسيم الأندية الثمانية إلى مجموعتين، بحيث تضم مجموعة أربعة أندية وفقًا لتصنيف «كاف». وستتنافس الأندية في كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وسيحصل الفائز بلقب دوري السوبر الإفريقي، على جائزة قيمتها 11.6 مليون دولار.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيمبا التنزاني دوري السوبر الإفريقي صن داونز الاهلى الترجي التونسي الوداد المغربي

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