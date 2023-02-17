«دوخة وضعف».. العلاجات المنزلية لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل

هل تشعر بالدوار أو الدوخة عند الانتهاء من تناول الطعام؟ فقد تعاني مما يعرف باسم انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، وهو أمر يقال إنه يؤثر بدرجة ما على شخص واحد من كل 3 بالغين.

أوضح الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، أن انخفاض ضغط الدم بعد الأكل هو انخفاض غير عادي، مما يجعلك تعاني من الأعراض المعتادة لانخفاض ضغط الدم، فمن الطبيعي أن يتجمع الدم في مختلف أعضاء الجهاز الهضمي بعد وجبات الطعام من أجل المشاركة في عملية الهضم.

تميل هذه الظاهرة لدى شخص يعاني من انخفاض ضغط الدم بعد الأكل إلى المبالغة، فعندما يحدث هذا، يفشل باقي الجسم في الحصول على ما يكفي من الدم، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

كما يمكن مواجهة آثار انخفاض ضغط الدم بعد الأكل لمدة 30 إلى 60 دقيقة عند الوقوف بعد الأكل، حيث تميل الأعراض المصاحبة إلى الاختفاء بعد حوالي 90 دقيقة من تناول الطعام.

«الدوخة والضعف».. أشهر علامات انخفاض الضغط بعد الأكل:

هي علامات منبهة لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل، فليس من المستبعد أن يعاني البعض من الإغماء أو فقدان الوعي من منظور الشخص العادي، حيث تميل أعراض انخفاض ضغط الدم بعد الأكل إلى أن تكون أسوأ عندما يأكل الشخص وجبة كبيرة نوعًا ما، خاصةً إذا كانت غنية بالكربوهيدرات، كما يمكن أن يؤدي تناول الكحول قبل أو أثناء أو بعد الوجبة أيضًا إلى ظهور أعراض أكثر حدة لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

أشار الخبراء، إلى أنه لا يوجد علاج طبي متاح لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل، لكن استشارة الطبيب بشأنه فكرة جيدة، فهناك بعض النصائح البسيطة حول إدارة المشكلة بشكل فعال:

تناول وجبات صغيرة متكررة:

نظرًا لأن الوجبات الكبيرة تميل إلى التسبب في تجمع المزيد من الدم في الجهاز الهضمي ، فمن الجيد اختيار وجبات صغيرة متكررة، سيساعد القيام بذلك في الحفاظ على ضغط الدم من الانخفاض كثيرًا، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من الأعراض غير المواتية بعد تناول وجبتك.

الابتعاد عن الوجبات المشبعة بالكربوهيدرات:

جسم الإنسان دائمًا بحاجة إلى الكربوهيدرات، ومع ذلك يجب على أولئك الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بعد الأكل محاولة الحد من تناولهم للمغذيات الكبيرة، والتي تميل إلى التسبب في انخفاض ضغط الدم بشكل كبير.

تجنب تناول المشروبات الكحولية:

أحد الآثار العديدة للكحول في الجسم هو توسع أو ارتخاء الأوعية الدموية، وهذا يؤدي هذا إلى تجمع الدم في الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

اشرب كوب من القهوة:

الكافيين الموجود في القهوة منبه ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بعد تناول وجبة فقد يستهلك الشخص الذي يعاني من انخفاض ضغط الدم بعد الأكل القهوة للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم من الانخفاض الشديد.

ابق جالسًا لعدة دقائق:

تميل أعراض انخفاض ضغط الدم بعد الأكل إلى التبدد في غضون 90 دقيقة أو نحو ذلك، فمن الجيد أن يظل أي شخص يعاني من هذه الحالة جالسًا لتجنب السقوط العرضي.