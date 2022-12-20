متى تكون «الدوخة» علامة على حالة أكثر خطورة؟.. أطباء يجيبون

الدوران في دوائر يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار، فـ“الدوخة” هي شعور بالدوار ويسعى حوالي 18 مليون مريض للحصول على رعاية طبية للخاص من أعراضها في الولايات المتحدة كل عام.

ويمكن أن تُشير الدوخة إلى وجود مشكلة أساسية أكثر خطورة، فإذا شعرت بدوخة مفاجئة استمرت لأكثر من 15 دقيقة، فعليك طلب الرعاية الطبية.

وبالمثل إذا شعرت بالدوار إلى جانب أعراض أخرى، مثل تداخل الكلام، أو تنميل في الأطراف أو الوجه، أو فقدان الوعي فهذه علامة تحذير على احتمال حدوث شئ أكثر إثارة للقلق، وهو ما أكده ستيفن دويتل، أخصائي السمع الممارس والأستاذ السريري في قسم السمع وأمراض النطق في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي.

«الدستور» يستعرض في السطور التالية أبرز أنواع الدوار وأعراضه..

1- دوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV)

دوار الوضعة الانتيابي الحميد “BPPV”، وهو حالة تسببها بلورة تنفصل في أذنك الداخلية، كما يقول بيتر ويبر، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في كلية الطب بجامعة بوسطن.

وبسبب حركات مثل التدحرج في السرير أو الجلوس، يؤدي “BPPV” إلى نوبات شديدة من الدوار حيث يبدو أن الغرفة تدور.

وتستمر النوبات لحوالي دقيقة فقط، لكنها يمكن أن تتكرر إذا تكررت الحركات المحفزة.

وتشمل الأعراض الأخرى لـ BPPV:

فقدان التوازن

غثيان

التقيؤ

2- التهابات الأذن البكتيرية

التهابات الأذن البكتيرية الكلاسيكية التي تسببها الفيروسات في كثير من الأحيان مثل التهاب تيه الأذن والتهاب العصب الدهليزي، يمكن للعدوى أن تعبث بأذنك الداخلية، وقد تتسبب في فقد الإحساس بالتوازن وتشعر بالدوار.

وتشمل الأعراض الرئيسية لعدوى الأذن ما يلي:

فقدان السمع

ضغط في الأذن

ألم الأذن

طنين الأذن، أو رنين في الأذنين

خروج سائل أو صديد من الأذن

3. أمراض القلب

على الرغم من أننا لا نفكر عادة في قلوبنا على أنها تؤثر على تصوراتنا البصرية ، إلا أن بعض أمراض القلب يمكن أن تحد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يسبب الدوار.

وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يتسبب عدم انتظام ضربات القلب، الذي يحدث عندما ينبض القلب بسرعة كبيرة أو بطيئة للغاية، في الدوار لأن الدماغ لا يحصل على ما يكفي من الدم.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لاضطراب نظام القلب ما يلي:

عدم انتظام ضربات القلب

ألم صدر

ضيق في التنفس

التعرق

الشعور بأن قلبك "يتخطى" النبض

4. السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يمنع شئ ما تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مثل الجلطة أو تراكم اللويحات، كما يمكن أن يسبب هذا مجموعة من الأعراض العصبية المختلفة، بما في ذلك الدوار.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى للسكتة الدماغية ما يلي:

خدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق

الالتباس

مشكلة في التحدث

صعوبة في المشي

صداع شديد مفاجئ

علاج الدوخة الأكثر شيوعًا

يشير الأطباء إلى أن الجلوس والاستراحة هو الحل الأمثل لعلاج نوبة خفيفة من الدوخة، كما أن تناول وجبة خفيفة وشرب بعض الماء، يساهم في القضاء على الدوار، فحاول تثبيت رؤيتك على شئ في الغرفة والتحديق فيه.

وإذا لم تنحسر الدوخة بعد هذه التدخلات، فقد يكون هناك شئ أكثر خطورة ويلزمك زيارة الطبيب. وبالمثل وعلى الرغم من أن نوبة واحدة أو اثنتين من الدوخة الخفيفة أمر طبيعي على الأرجح، إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من الدوخة.