الدفاع المدنى العراقى لـ«القاهرة الإخبارية»: فرق الإنقاذ تواصل انتشال ضحايا الزلزال فى سوريا وتركيا

يشارك الدفاع المدني العراقي في عمليات إنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض والركام في تركيا إثر الزلزال المدمر الذي وقع منذ 11 يومًا، وأسفر عن آلاف الضحايا والمصابين.

من جهته، قال العميد جودت عبدالرحمن، المتحدث باسم الدفاع المدني العراقي، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن فرق الإنقاذ التابعة لمديرة الدفاع المدني العراقي تواصل حتى الآن عمليات انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين من تحت الأنقاض في سوريا وتركيا، حيث وصلت الفرق بعد يوم من وقوع الزلزال الذي ضرب البلدين وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا.

وأضاف "عبدالرحمن" أن فرق الإنقاذ انتشلت العديد من الجثث في مدينتي كهرمان مرعش وهاطاي التركيتين خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع السلطات التركية، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام معدات الإنقاذ الخفيفة في البحث عن الجثث والضحايا غير أنه قد يحدث تحول في خطط الإنقاذ باللجوء إلى معدات البحث الثقيلة في رفع الركام.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني العراقي أن القوات مدربة احترافيًا على كيفية استخراج الضحايا والناجين في ظل أجواء أكثر تعقيدًا مما تشهده دمشق وأنقرة، لما مرت به قوات الإنقاذ من تجارب في تحرير المدن العراقية من عصابات تنظيم داعش الإرهابية، حيث تعرضت مدن كبيرة للدمار بشكل أشبه بحالة الزلزال وتم التعامل معها بكل علمية ودقة.

وكشف عن وجود تنسيق عالٍ مع فرق الإنقاذ الأخرى الموجودة، والدفاع المدني التركي لتلقي المعلومات عن الأماكن التي يشتبه وجود جثث تحت الركام والتحرك نحوها بسرعة.

وأشار إلى تسخير كل الأساليب في عمليات انتشال الضحايا، حيث تستخدم قوات الدفاع المدني العراقي البحث التقني من خلال الكاميرات الحرارية والمستشعرات عن بُعد، سماع أفراد القوات أصوات أو أنين من تحت الأنقاض لبعض الضحايا، وكذلك نشر الكلاب المدربة في المناطق المنكوبة كي تستدل على أي شخص قد يكون على قيد الحياة.