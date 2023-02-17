الجمعة 17 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانى.. و«مصر للطيران» تنفذ تجربة إخلاء

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، حيث يترقب عشاق القلعة البيضاء فى مصر مباراة الفريق الأول لكرة القدم.

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- «مصر للطيران» تنفذ تجربة إخلاء وإطفاء حريق بالمقر الرئيسى (صور)

جانب من التجربة

نفذت الشركة الوطنية مصر للطيران، تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالمقر الرئيسي للشركة القابضة لمصر للطيران، حيث قام قطاع الأمن بالتنسيق مع قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة بتنفيذ تجربة "إطفاء حريق".

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- وزير الاقتصاد اللبنانى لـ«القاهرة الإخبارية»: لبنان لم يفلس ولكن أدير بطريقة خطأ

أمين سلام وزير الاقتصاد

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن لبنان لم يفلس، ولكن أدير بطريقة خطأ، واستشرى به الفساد، وأموال الناس كانت الضحية.

وأضاف أمين سلام، خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث».

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- تفاصيل جديدة في مقتل فتاة على يد شقيقها وعمها ونجله بحلوان

جثة

كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة في مقتل فتاة على يد شقيقها وعمها ونجله بحلوان، حيث تبين من خلال التحريات أن المتهمين حاولوا إجهاض الفتاة و فشلوا لأن الطبيب أخبرهم أنها حامل في الشهر الرابع.

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- زيادة مفاجئة.. ارتفاع عملة البيتكوين على الرغم من الإجراءات الصارمة الأمريكية

عملة بيتكوين

كشفت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، تفاصيل ارتفاع عملة البيتكوين بزيادة مفاجئة، على الرغم من الإجراءات الأمريكية الصارمة، حيث كسب سوق العملات المشفرة 84 مليار دولار من حيث القيمة. 

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وزير الاقتصاد اللبنانى القاهرة الإخبارية مصر للطيران مباراة الزمالك والمريخ السوداني الزمالك البيتكوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

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