أخبار فاتتك|القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانى.. و«مصر للطيران» تنفذ تجربة إخلاء

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك».

- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، حيث يترقب عشاق القلعة البيضاء فى مصر مباراة الفريق الأول لكرة القدم.

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- «مصر للطيران» تنفذ تجربة إخلاء وإطفاء حريق بالمقر الرئيسى (صور)

نفذت الشركة الوطنية مصر للطيران، تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالمقر الرئيسي للشركة القابضة لمصر للطيران، حيث قام قطاع الأمن بالتنسيق مع قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة بتنفيذ تجربة "إطفاء حريق".

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- وزير الاقتصاد اللبنانى لـ«القاهرة الإخبارية»: لبنان لم يفلس ولكن أدير بطريقة خطأ

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن لبنان لم يفلس، ولكن أدير بطريقة خطأ، واستشرى به الفساد، وأموال الناس كانت الضحية.

وأضاف أمين سلام، خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث».

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- تفاصيل جديدة في مقتل فتاة على يد شقيقها وعمها ونجله بحلوان

كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة في مقتل فتاة على يد شقيقها وعمها ونجله بحلوان، حيث تبين من خلال التحريات أن المتهمين حاولوا إجهاض الفتاة و فشلوا لأن الطبيب أخبرهم أنها حامل في الشهر الرابع.

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- زيادة مفاجئة.. ارتفاع عملة البيتكوين على الرغم من الإجراءات الصارمة الأمريكية

كشفت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، تفاصيل ارتفاع عملة البيتكوين بزيادة مفاجئة، على الرغم من الإجراءات الأمريكية الصارمة، حيث كسب سوق العملات المشفرة 84 مليار دولار من حيث القيمة.

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