زيادة مفاجئة.. ارتفاع عملة البيتكوين على الرغم من الإجراءات الصارمة الأمريكية

كشفت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، تفاصيل ارتفاع عملة البيتكوين بزيادة مفاجئة، على الرغم من الإجرءات الأمريكية الصارمة، حيث كسب سوق العملات المشفرة 84 مليار دولار من حيث القيمة.

وذكرت الشبكة الأمريكية في تقرير لها، ارتفاع أسواق العملات الرقمية يوم الخميس، متجاهلة الموقف التنظيمي الأكثر صرامة من الحكومة الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى اكتساب 2.41٪ إلى 24،527.75 دولارًا أمريكيًا، بينما الأثير ارتفع بنسبة 1.46٪ إلى 1،684.41 دولارًا ، وفقًا لمقاييس Coin Metrics.

علامات متزايدة

وقال فيجاي أيار ، نائب رئيس تطوير الشركات والدولية في بورصة العملات المشفرة لونو ، لشبكة سي إن بي سي، إن هناك "علامات متزايدة على أن السوق وصل إلى القاع في نوفمبر الماضي وتحول إلى صعودي".

وأضاف: "نحن نكتسب زخمًا هنا ويتم تجاهل أي أخبار سيئة ، وهي إشارات نموذجية على أن السوق يعتقد أن الأسوأ قد انتهى"؟

وكانت أسواق العملات المشفرة على حافة الهاوية في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد زيادة التدقيق التنظيمي من قبل السلطات الأمريكية على العملات الرقمية.

ويوم الإثنين، طلبت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك من شركة Paxos التوقف عن سك عملات مستقرة جديدة من بينانس بالدولار الأمريكي أو BUSD.

كما أن العملة المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بأصل حقيقي وبعضها مدعوم بأصول مثل السندات أو النقد، ويرتبط زوج العملات BUSD بالدولار الأمريكي.

وأكدت باكسوس أيضًا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أخطرت الشركة بأن الوكالة يمكن أن توصي بإجراء يزعم أن BUSD هي ورقة مالية. لم توجه هيئة الأوراق المالية والبورصات رسميًا أي اتهامات ضد باكسوس.

سعر بيتكوين



استقر سعر البيتكوين يوم الخميس عند أعلى مستوى له منذ منتصف أغسطس 2022. في العام الماضي ، تم القضاء على ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من سوق العملات المشفرة بعد الاضطرابات التي شهدت حالات الإفلاس وإخفاقات المشاريع والشركات. كل ذلك كان في المقدمة مع انهيار البورصة الرئيسية FTX.

وقال هيو هاسيجاوا Yuya Hasegawa، المحلل في شركة Bitcoin Bank اليابانية للعملات المشفرة، إن هناك تحولًا من ما يسمى بـ altcoins، أو العملات البديلة إلى بيتكوين في أعقاب الإجراء التنظيمي.

وقال هاسيجاوا لشبكة سي إن بي سي: "كان ارتفاع العملات الرقمية يوم الأربعاء مفاجئًا بعض الشيء، لكن برز أمر واحد: كان بيتكوين بقيادة البيتكوين".

وأضاف: "تبدو البيئة التنظيمية الحالية بالتأكيد بمثابة رياح معاكسة لسوق العملات المشفرة، ولكن يبدو أن بعض الأموال تنتقل من العملات البديلة إلى البيتكوين ، نظرًا لأن البيتكوين هي العملة المشفرة الوحيدة التي يطلق عليها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات اسم" سلعة "، وبالتالي ، فإن هيمنة البيتكوين على السوق آخذة في الارتفاع".

وكرر غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، العام الماضي أن الوكالة تعتبر عملة البيتكوين سلعة وليست ورقة مالية، كما ان السلع هي أصول مثل الذهب بينما تعتبر الأسهم أوراق مالية. يتم تنظيمها بشكل مختلف.

كما أثر ارتفاع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي المصمم لمكافحة التضخم على أسواق العملات المشفرة. ترتبط Bitcoin أيضًا ارتباطًا وثيقًا بأسواق الأسهم وعلى وجه الخصوص مؤشر Nasdaq ذو التقنية العالية. مؤشر ناسداك مرتفع بنحو 16٪ منذ بداية العام. تفوقت عملة البيتكوين على المؤشر وارتفعت بنسبة 49٪ هذا العام.